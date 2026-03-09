Gigi Becali și Sorin Cârțu, dialog în direct după numirea lui Rădoi la FCSB: „Ziceai că nu-ți place Conferința” / „La ghilotină cu voi!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Chiar dacă FCSB nu s-a calificat în play-off, rivalitatea cu Universitatea Craiova continuă. Ce și-au spus Gigi Becali și Sorin Cârțu în direct după ce Mirel Rădoi a fost adus antrenor la echipa bucureșteană.

Gigi Becali, atac cu talpa la Universitatea Craiova. „Nu vreau să câștige ei!”

FCSB se schimbă total în această perioadă, după ratarea rușinoasă a play-off-ului. Gigi Becali a decis să îl aducă, până la finalul sezonului, pe Mirel Rădoi drept antrenor principal la echipă.

ADVERTISEMENT

După ce, Gigi Becali a mărturisit în direct că nu vrea ca Universitatea Craiova să meargă în Champions League și să beneficieze de coeficientul făcut de echipa sa în sezoanele precedente.

„Nu că nu îmi place Conferința (n.r. – Conference League). Treaba este că trebuie să fac coeficient, nu banii mă interesează… 5-6 milioane de acolo nu sunt mare lucru pentru mine. Problema e că acolo trebuie să fac coeficient pentru la anul.

ADVERTISEMENT

Trebuie să păstrez zestrea. Nu aș vrea Craiova să câștige, dar nu ai ce să îi faci… câștigă, sunt prea tari. Dar nu vreau să câștige ei. De ce? Ei au 10 coeficient, noi 25. Ei sunt cap de serie în primul tur și nu vreau să ia nimic ei. La ghilotină să ajungă!”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu i-a dat replica lui Gigi Becali în direct

. Sorin Cârțu i-a spus lui Gigi Becali încă o dată că ar fi vrut ca FCSB să fie la rândul său în play-off, dar și că tot ce le dorește latifundiarul din Pipera oltenilor să i se întâmple chiar lui.

„Gigi, ce ne dorești tu nouă… să îți dea Dumnezeu ție. De ce vorbești așa? Eu ziceam că dacă aveam 62 de puncte, intram cu 31 în play-off, vă doream și pe voi în play-off. Să jucați cu Dinamo, cu Rapid…”, a răspuns Sorin Cârțu. „Lasă că nu e nevoie, îi bateți voi pe toți!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

2022/2023 a fost singurul sezon în care FCSB a ajuns pe tabloul principal din Conference League

2 este numărul punctelor acumulate de FCSB atunci (într-o grupă cu West Ham, Anderlecht și Silkeborg)