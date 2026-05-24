Gigi Becali si Vali Moraru, dialog incredibil în direct la TV după FCSB – FC Botoșani 4-3: „Ești ofticat, faci fețele alea, te uiți cu un ochi mai mic” / „Aplecați prea mult urechea”

Gigi Becali a avut o stare de spirit extraordinară după FCSB - FC Botoșani 4-3. Patronul roș-albaștrilor așteaptă cu nerăbdare finala cu Dinamo și a intrat în polemică cu Vali Moraru
Cristian Măciucă
24.05.2026 | 23:49
Gigi Becali a intrat în contre cu Vali Moraru la finalul meciului FCSB – FC Botoșani 4-3. Latifundiarul din Pipera l-a acuzat pe moderatorul Digi Sport că ține cu Dinamo și i-a transmis că d-abia așteaptă să bată rivala de moarte în finala barajului pentru Conference League.

Gigi Becali și Vali Moraru, contre înaintea barajului Dinamo – FCSB

Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB – FC Botoșani 4-3 și s-a contrat cu Vali Moraru, pe care îl bănuiește că e dinamovist. Patronul fostei campioane crede că lui Moraru nu îi convine rezultatul din Ghencea și că și-ar fi dorit ca Dinamo să joace împotriva moldovenilor la barajul de Conference League.

„De ce ești ofticat așa? Că te știu te 30 de ani. Știu că ești ofticat! Te știu de atâta timp, când faci fețele alea și te uiți cu un ochi mai mic. A… tu ești dinamovist. Voiai să jucați cu Botoșaniul, vai, vai. Îți dai seama ce oftică acum când te voi scoate. Vai, vai. Asta e oftica ta că vei fi scos din cupele europene”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

„Da, domnu’ Becali… Credeți că alte griji nu am eu, în afară de cine merge în cupele europene?”, a răspuns moderatorul emisiunii Digi Sport Special.

FCSB le poate lăsa în afara cupelor europene pe rivalele Dinamo și Rapid

Deși joacă în play-out pentru prima dată în istorie, FCSB poate reuși performanța de a le lăsa în afara cupelor europene pe rivalele Dinamo și Rapid, care s-au calificat în play-off. Dacă alb-vișiniii nu mai au nicio șansă la Europa, pe Dinamo, FCSB trebuie să o bată în finala barajului de Conference League, programată vineri, 29 mai, ora 20:30.

„Tu îți dai seama ce bucurie ne-ar face Domnul? Cum ar putea să facă? După ce m-a lăsa în play-out. Știe Domnul, poate pentru mândria mea îmi dă o palmă. Dar tu îți dai seama, să lași Rapid și Dinamo afară? Ce bucurie ar fi! Mă interesează pe mine de Craiova sau CFR sau de U Cluj?

Pe mine mă interesează ce spune galeria. Mă interesează de Rapid și Dinamo! Ce an frumos ar fi să lași Dinamo și Rapid! Ce an extraordinar frumos ar fi. Am văzut Rapidul, care cică are rugăciune… Îți dai seama să scot și Dinamo? Înnebunește tot DIGI-ul!”, a adăugat Gigi Becali.

„Domnule Becali, aplecați prea mult urechea la cei din jurul dumneavoastră. Vă sfătuiesc să nu mai aplecați atât de mult urechea”, a continuat Vali Moraru. „Nu, că nu cu FCSB aveți voi, voi aveți ce aveți cu mine. Reușitele mele sunt nopți negre pentru voi”, a conchis patronul FCSB.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
