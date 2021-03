Gigi Becali, sigur de transferul lui Budescu. Ironii la adresa lui Arlauskis: „E Superman, tată?”

Patronul celor de la FCSB este sigur că Budescu se va întoarce la echipa roș-albastră. De asemenea, Gigi Becali nu s-a arătat deranjat de revenirea lui Giedrius Arlauskis la CFR Cluj.

Conform celui care a pus ochii pe Budescu încă din iarnă, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, revenirea fostului fotbalist al Astrei este sigură și se va petrece la finalul sezonului.

Directorul sportiv al ardelenilor, Marius Bilașco, a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, despre contractul lui Arlauskis. Portarul lituanian va juca în Gruia până în vară, dar Gigi Becali nu este impresionat.

Gigi Becali, sigur de transferul lui Budescu: „Face bani la arabi, apoi vine”

Constantin Budescu s-a transferat în această pauză de iarnă la Damac, în Arabia Saudită, dar Gigi Becali susține că mutarea a fost făcută doar pentru ca fostul mijlocaș de la FCSB și Astra să adune câțiva petrodolari pe final de carieră.

Șeful echipei care a condus clasamentul în cea mai mare parte a sezonului actual al Ligii 1 este sigur că Budescu își va respecta promisiunea și se va întoarce la FCSB în vara anului 2021.

„Cu Budescu nu am mai vorbit. Am discutat atunci și am stabilit că îl aștept la noi de la vară. El mi-a zis că o să vină. I-am zis să se ducă să facă bani pe la arabi, iar apoi să vină. Sunt convins că o să fie la noi, pentru că Budescu vrea să joace din nou aici”, a declarat Gigi Becali, conform ProSport.

Nu e impresionat de revenirea lui Arlauskis în Gruia: „Nu mă interesează”

Campioana CFR Cluj a pus presiune pe FCSB după ce a reușit să câștige cu 1-0 în deplasarea de la Arad. Succesul a venit, însă, la pachet cu eliminarea antrenorului Edi Iordănescu, cel care va fi, cu siguranță, suspendat cel puțin o partidă.

Gigi Becali nu este interesat de lipsa lui Iordănescu de pe banca ardelenilor și susține că nu îi pasă nici de revenirea goalkeeperului Gedrius Arlauskis, anunțată de FANATIK în exclusivitate și confirmată de Marius Bilașco după meciul UTA – CFR.

„Nici nu mă gândesc că nu vom câștiga cu Gaz Metan. Ce întrebare este asta? Păi, dacă nu vom învinge această echipă, atunci ce pretenții să mai avem la titlu? Nu trebuie să ne mai încurcăm de echipele mici. Știu că am mai pierdut puncte cu astfel de formații, dar nu o vom mai face.

Trebuie să mergem foarte bine, iar eu abia aștept meciul cu CFR Cluj. Nu mă interesează ce face Edi Iordănescu și nici nu mă interesează că o să fie suspendat, cum nu mă interesează nici că a venit Arlauskis la CFR. E Superman, tată, și nu știu eu? Vlad e cel mai bun portar din Liga 1 și am mare bază în el”, a mai afirmat Gigi Becali.