Gigi Becali, prima reacție după Qarabag – FCSB 2-3: „N-am văzut niciodată așa ceva”. Patronul a desemnat eroul meciului

. Campioana României s-a impus la Baku în fața celor de la Qarabag, la capătul unui meci în care elevii lui Elias Charalambous au înscris de trei ori.

Gigi Becali, sincer după Qarabag – FCSB 2-3: „Nu poți să te lauzi cu meciul ăsta”

în urma succesului fabulos obținut pe terenul celor de la Qarabag. și au adus victoria pentru campioana României, care este aproape de a realiza o performanță incredibilă.

ADVERTISEMENT

Imediat după fluierul final, Gigi Becali a oferit primele reacții cu privire la victoria de la Baku. Patronul celor de la FCSB nu s-a declarat impresionat de jocul echipei sale și a subliniat că nu și-a văzut niciodată echipa dominată în asemenea fel.

„Normal (n.r. Șut e eroul meciului). La meciul ăsta eu nu am ce comenta. Ce să comentez? Dumnezeu a făcut. Am avut 3 cornere, 3 goluri. Mingea a stat numai la ei. E adevărat că n-au avut ocazii, noi am stat bine în apărare. Ne-am apărat încontinuu. Nu poți să te lauzi cu meciul ăsta. Te lauzi doar cu rezultatul.

ADVERTISEMENT

Eu n-am văzut niciodată echipa noastră dominată în așa hal. Poate au făcut oamenii magie, știu eu? Avem jucători, singurul care a rămas a fost Bîrligea, dar e obosit. O să facem în așa fel încât să avem jucătorii de bază în meciul cu Manchester United. Nu e vorba numai de rezultat, joci acasă, s-au vândut toate biletele.

Cred că da (n.r. un egal cu United asigură calificarea în primele 8). Jucăm acasă, trebuie să câștigăm cu United. Nu luați meciul ăsta, aici a fost altceva. Nu putem să avem pretenții că suntem echipă mare, dacă suntem dominați în halul ăsta. Nu am făcut pase deloc. (n.r. Olaru) Un jucător nu putea schimba soarta meciului. Mingea a fost numai la ei.”, a declarat Gigi Becali la .

ADVERTISEMENT

Rezultatele FCSB-ului în UEFA Europa League:

FCSB – Riga FS 4-1

PAOK – FCSB 0-1

Rangers – FCSB 4-0

FCSB – Midtjylland 2-0

FCSB – Olympiakos 0-0

Hoffenheim – FCSB 0-0

Qarabag – FCSB 2-3

Campioana României mai are de jucat în faza principală a UEFA Europa League cu Manchester United. Partida este programată pe data de 30 ianuarie și va avea loc pe Arena Națională din București.

ADVERTISEMENT

Peste 50.000 de fani sunt așteptați pe cel mai mare stadion al țării, acolo cu siguranță atmosfera va fi deosebită, ținând cont că gruparea roș-albastră poate obține calificarea în primele opt din competiție.