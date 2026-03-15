Gigi Becali, sinceritate maximă după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Nu am știut primul 11 al lui Mirel Rădoi. Nici Mihai Stoica nu îl știa”

Mirel Rădoi a venit la FCSB pentru a-și ajuta nașul și pentru a schimba fața echipei. Noul antrenor al lui FCSB și-a pus rapid amprenta asupra campioanei, iar acest lucru s-a văzut din sistemul de joc și din echipa de start. Gigi Becali a recunoscut că nu a știut nimic despre „primul 11” până la ora meciului.

Gigi Becali, la momentul adevărului după FCSB – Metaloglobus

Mirel Rădoi a debutat cu stângul la FCSB în meciul cu Metaloglobus, lanterna roșie a SuperLigii României, însă acest lucru nu l-a demoralizat pe Gigi Becali, care nu a avut niciun comentariu de făcut la adresa finului său. Omul de afaceri i-a dat mână liberă fostului selecționer și este sigur că el va reuși să califice echipa în cupele europene.

FANATIK însă Gigi Becali recunoaște că nu a știut absolut nimic despre acest aspect și nici măcar nu l-a interesat. Mai mult decât atât, patronul FCSB recunoaște că nici măcar Mihai Stoica nu a știut cu ce formație de start va începe Rădoi în meciul cu Metaloglobus.

„Eu nu am știut nici primul 11. Nu m-a interesat. Am pus un om acolo care să se ocupe de tot. El face tot. Dacă nici nu l-am știut? Nu vreau să-l cer, ca să nu zică ceva după. Am încredere că o să o scoată la capăt. Acum face niște încercări, eu așa cred.

Nu am ce să vă spun. Nu v-am zis că el face tot? Dacă aveam 40% posesie cu Metaloglobus, aveam o problemă. Dacă are 80% posesie ce poți să spui? Eu nu mă mai cert cu finul meu a doua oară. Dacă vine omul să te ajute până la finalul sezonului, ce ai putea să-i spui? Nu vrea nici măcar bani. Nu a vrut să intre mingea în poartă. I-am spus lui Mihai. Nu am mai stat să mă gândesc, să am emoții. Cine joacă… cine nu joacă… nu mă mai doare capul. Într-un fel, văd că e mai bine așa. Nici Meme nu știa echipa azi și mi-a zis că nu vrea să-l întrebe pe Mirel ca să nu se supere.”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali și-a făcut scenariul perfect cu Mirel Rădoi pe banca tehnică

Deși întrucât din vară ar avea o altă înțelegere, patronul roș-albaștrilor continuă să spere că el își va atinge obiectivul în acest play-out și va rămâne la echipă și în sezonul următor. Omul de afaceri a făcut scenariul perfect alături de Mihai Stoica:

„I-am zis lui Mihai: ce-ar fi să-i meargă treaba, să rămână și să facem treabă așa. Plăcerea mea este fotbalul, dar eu nu am fost niciodată microbist. Eu nici nu mă duc pe stadion, pentru că adrenalina nu face bine omului. S-a întâmplat un accident cu Metaloglobus, dar hai să vedem cu o echipă care joacă fotbal

Eu mă aștept ca în aceste 9 meciuri, Mirel să facă o echipă care să câștige barajul. Nici nu are cine. Și de pe locul 2 sau 3 dacă termini, tot joci baraj. S-ar putea să fii pe locul trei și să nu joci nici primul barajul, că nu ai cu cine să-l joci, pentru că nu au licență”, a mai spus Gigi Becali.

Cum a comentat Gigi Becali titularizarea lui Vald Chiricheș

Atât timp cât Gigi Becali a făcut echipa la FCSB, Vlad Chiricheș nu a mai intrat în calcule în ultimele luni. Veteranul roș-albaștrilor a avut probleme și cu accidentările, iar patronul recunoaște că nici măcar nu știa că este apt de joc. Mirel Rădoi a ales să înceapă meciul cu el, însă s-a accidentat după mai puțin de jumătate de oră

„M-a mirat că e Chiricheș titular. Nu știam că și-a revenit. Nu poți să zici de el ceva ca fotbalist. Dacă Mirel așa a făcut, înseamnă că a făcut ceva la antrenamente. Dar e păcat că și-a revenit și s-a accidentat iar”, a explicat Gigi Becali, conform