Gigi Becali, singurul om din fotbal care nu a văzut filmarea cu Pițurcă: „Ce a făcut? Mai bine să nu știu... Abia ne-am împăcat!” Exclusiv

Filmarea în care Victor Piţurcă a purtat un dialog uluitor cu realizatorul tv Silviu Tudor Samuilă dintr-o pauză publicitară de la Telekom Sport a făcut înconjurul internetului. Video-ul încărcat din greşeală pe Youtube s-a viralizat, Piţurcă fiind filmat aruncând cuvinte grele la adresa lui Mihai Rotaru, Mirko Pigliacelli sau Devis Mangia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, singurul om din fotbal care nu a văzut filmarea cu Pițurcă: „Ce a făcut?”

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, este, probabil, singurul om din fotbal care nu a văzut filmarea în care Victor Piţurcă îi face praf pe cei de la Universitatea Craiova şi a spus pentru FANATIK că poate e mai bine că nu a urmărit filmuleţul, el fiind abia împăcat cu Piţi:

“Nu ştiu de ce filmare vorbiţi şi nici ce s-a întâmplat. Ce a făcut Victor Piţurcă? De fapt, mai bine să nu ştiu că nu mai vreau să mă cert. Nici nu cred că o să mă uit. Eu cu Victor Piţurcă abia m-am împăcat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Cu Piţurcă m-am împăcat, i-am trimis medicamente, perfuzii când a avut COVID-19. Am încercat să îl ajut”

Nu vreau să mă bag în chestia asta. Dacă a spus lucrurile astea, e treaba lui. Eu am avut alte treburi azi, am fost de dimineaţa la biserică. Dar, oricum n-am ce să comentez. Cu Piţurcă m-am împăcat, i-am trimis medicamente, perfuzii când a avut COVID-19. Am încercat să îl ajut.

Haideţi să vă spun ceva. Nu vreau să mă mai cert. Am 63 de ani deja văd altfel viaţa. Nu mai vreau să mă cert, să fac scandal. Orice spun acum se interpretează şi nu mai vreau. Eu ştiu că multă lume mă ascultă şi vrea să mă audă, dar nu mai vreau că se interpretează.

ADVERTISEMENT

“Eu pe Devis Mangia nu îl cunosc personal, deci nu pot să spun nimic despre el”

Uite, din ce ziceţi cu Piţurcă, eu pe Devis Mangia nu îl cunosc personal, deci nu pot să spun nimic despre el. Acu câţiva ani vorbeam şi eu…, dar nu mai vreau scandal. Dar nu pot vorbi despre el dacă nu îl cunosc.

Când eram mai tânăr, mă certam, ştiţi şi voi, că duceam războaie, era altfel. La 40 – 50 de ani vorbeam mai mult. Dar acum nu mai vreau să mă cert, să creez scandal, să mă implic în toate. Înţelegeţi?”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Victor Piţurcă a participat miercuri la emisiunea Sport Report de la Telekom Sport. Într-o pauză publicitară, fără să ştie că este filmat, fostul antrenor al Universităţii Craiova l-a făcut praf pe patronul Mihai Rotaru, pe portarul Mirko Pigliacelli şi pe fostul antrenor, Devis Mangia.

În ultima săptămână, între Mihai Rotaru şi Victor Piţurcă a izbucnit un război al declaraţiilor referitoare la perioada petrecută de Piţi în Oltenia. Filmarea din pauza publicitară a turnat gaz pe foc, antrenorul aruncând cuvinte grele la adresa lui Rotaru, fără să ştie că este filmat.

ADVERTISEMENT