Gigi Becali, şocat de banii pe care îi primeşte de la Parlament. “Sunt prea mulţi!”. Suma uriaşă pe care a încasat-o după doar cinci şedinţe

Gigi Becali este acum deputat AUR şi, faţă de precedentul mandat în legislativ (2012-2013), de data aceasta s-a declarat şocat de risipa de bani din Parlamentul României. Patronul FCSB s-a mirat sincer de sumele pe care le încasează şi cheltuielile ce i se decontează.

Gigi Becali: “De ce facem atâta risipă de bani?”

este retribuit cu mult peste munca pe care o prestează şi s-a declarat uimit de suma încasată după doar câteva şedinţe parlamentare.

Într-o discuţie cu gazetarul Dan Diaconescu, în cadrul emisiunii “Culisele fotbalului cu Diaconescu şi Liviu Chiriţă”, Gigi Becali a mărturisit: “Îți dau cuvântul meu de onoare. Le-am zis: ‘Ce-mi daţi, mă, atâţia bani?’ Sunt zeci de mii de lei, nici nu ştiu, mii de euro. Ce înseamnă mă asta? Diurnă, miurnă… De ce facem, mă, atâta risipă de bani?”.

Totuşi, niciun leu din sumele cu care este trecut pe statul de plată. “Eu nu vreau bani de la Parlament. Am angajat câţiva ca să le dau banii lor. Nici salariul nu-l iau. Păi atâţia bani? Sunt prea mulți bani”, mai spune el.

În plus, el a dat şi un exemplu recent, care i-a sporit mirarea şi i-a întărit convingerea că statul risipeşte prea mulţi bani pentru a-şi plăti aleşii.

“În luna decembrie eu am fost de trei-patru-cinci ori la Parlament. Și-mi zice: ‘Vezi că trebuie să mergi la casierie, să ridici nişte bani’. ‘Ce bani mă?’. Şi când mă duc acolo, primesc 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru că am fost de câteva ori la parlament!!!”, a dezvăluit Gigi Becali, în emisiunea amintită

“Vreo 3.000 de euro îi iau degeaba”

În acelaşi context, patronul FCSB a mai afirmat că în momentul de faţă încasează “pe degeaba” aproximativ 3.000 de euro.

“Iau şi pensia vreo 2.000 de euro, mai am şi pensie urmaş de la tata… Eu iau vreo 3.000 de euro aşa, degeaba aşa… Şi acum o să primesc şi pensie de deputat român. Cred că o să am vreo 5.000 de euro. Ce să fac cu atâţia bani? Bani degeaba”, a spus Gigi Becali.

Deputatul AUR a mai dezvăluit că nu are şofer de la Camera Deputaţilor, iar în din echipa sa parlamentară fac parte trei consilieri. “Mai am niște avocați, am şi un judecător care e la pensie, că vreau să fac niște legi…”, a mai spus Becali.

În 2024, salariul de bază pentru parlamentari era de 18.720 de lei brut pe lună, liderii de grup beneficiind de o suplimentare de circa 2.000 de lei. Pe lângă aceste sume, parlamentarii au beneficiat de o majorare a sumelor forfetare cu aproximativ 1.500 de euro. În medie, un parlamentar român încasează aproximativ 11.500 euro/lună, fiind incluse aici atât salariul, cât și suma forfetară.