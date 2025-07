Gigi Becali, șocat de un fotbalist de la FCSB după umilința cu Shkendija: ”Probabil că e ceva în familia lui! E aerian”

Gigi Becali s-a arătat total nemulțumit de prestația lui Adrian Șut în meciul FCSB – Shkendija 1-2 și a nominalizat singurii fotbaliști care au avut evoluții cât de cât apreciabile în jocul de pe Arena Națională.

Șut, fotbalistul care l-a supărat pe Gigi Becali în FCSB – Shkendija 1-2

La scurt timp după ce FCSB a pierdut întâlnirea retur cu Shkendija și a fost , patronul Gigi Becali a avut un discurs extrem de dur la adresa căpitanului Adrian Șut.

”Eu vreau, dar îmi dau seama că nu am cu cine acum. Așa am crezut, fiecare om spune ce crede și el. Eu am crezut că suntem puternici, dar nu ai cum numai cu Chiricheș, Cisotti, Ngezana și Bîrligea.

Explicația mea e că au avut un sezon bun, au câștigat bani mulți, se cred vedete. La fotbal trebuie să alergi. Dacă nu te demarci să o primești… Asta e o echipă de Divizia C. Nu avea cui să îi paseze, nu aveau soluții de pasă. De ce? Ca nu te miști pe teren. Dacă Șut stă pe TikTok, ce să faci?”, a declarat Becali, la .

Șut, principalul vinovat pentru eliminare

Patronul campioanei României a precizat că evoluția mult sub așteptări a lui Adrian Șut a influențat tot jocul echipei și a pus prestațiile mai modeste ale mijlocașului pe seama unor probleme în familie.

”Chiricheș a dus tot jocul singur. El în loc să ia jocul în mână el, Șut, l-a lăsat pe Chiricheș. Să câștige el jocul la 36 de ani? Eu zic că de la mijlocul terenului se dirijează. Și dacă Șut nu era, nu primea, nu punea piciorul să deposedeze. Probabil că e ceva cu el în familie. El e băiat cuminte așa, dar parcă e aerian. Și așa cum să câștigi”, a spus Gigi Becali.

Omul de afaceri a avut un , considerând că cei doi s-au rugat ca FCSB să nu meargă mai departe în Champions League.