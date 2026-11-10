Gigi Becali, șocat după discuția cu Andrei Nicolescu! Dezvăluire despre transferul lui Boutoutaou

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Aymen Boutoutaou pare să fie un transfer ratat la FCSB. Cel puțin asta crede Gigi Becali, patronul echipei, cel care spune că a aruncat pe geam 3 milioane de euro cu mijlocașul adus de la Sochaux. Mai grav, o discuție cu Andrei Nicolescu l-a făcut pe Becali să creadă că cineva l-a înșelat cu acest transfer.

A fost păcălit Gigi Becali când l-a transferat pe Aymen Boutoutaou?

Concret, Becali i-a oferit lui Boutoutaou un salariu de 25.000 de euro pe lună și 250.000 de euro la semnătură, rezultând o cheltuială lunară de 45.000 de euro. Asta, în condițiile în care FCSB a plătit pe fotbalist 1,35 milioane de euro. Dinamo, în schimb, putea să-l transfere pe Boutoutaou pentru 600.000 de euro, pe un salariu de 15.000 de euro pe lună.

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În aceste condiții, Becali a realizat că a supralicitat pentru un fotbalist care nu are valoarea necesară pentru a face față la FCSB. „ . Știi? Boutoutaou costă 3 milioane de euro, cu totul. Cu ce au luat impresarii. 3 milioane, Bani aruncați în foc. Poate scap de el în iarnă, îl dau prin Arabia pe undeva, scap de un milion. Două milioane le-am pierdut. Nu-i de mine, nu pot să-l folosesc. Și cu asta basta. Eu trebuie să mă ocup. Am lăsat clubul de izbeliște.

. Ieri am vorbit. Și mi-a zis «Nea Gigi, noi l-am avut ofertat cu 600.000 plus 300.000 de euro bonusuri pe Boutoutaou! Cu 15.000 salariu». Cum adică?! Și la mine! 1,35 milioane și mai ia și 40.000 pe lună! MM mi-a spus, e adevărat… Dar i-am spus «fă ce vrei, dă-i ce vrea, adu jucători!».

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Discuția lui Gigi Becali cu Andrei Nicolescu care a schimbat tot ce crede patronul FCSB

Eu n-aș fi fost supărat dacă ăsta era jucător. Dar ăsta nu e jucător de 3 milioane în trei ani. Pentru că nu-l folosesc. Trei milioane aruncați în baltă. Dacă era un Lukic, să-l fi folosit, nu era problemă. Acum am intrat eu pe filieră, aduc eu, va fi străin, e clar. MM mi-a spus și recunosc, vrea atât, vrea atât, dar nu mai țin minte. 250.000 de euro vrea în fiecare an la început! Am ajuns la cote europene. Mă interesează că-i dau unuia atâția bani și nu-l folosesc.

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În rest nu mă interesează cât dau salariile. Eu l-am văzut și încercat pe Boutoutaou. Să zicem că nu mi-ar displace. Un dribling, o pătrundere… Dar la un jucător îl vezi la duel. Dacă te apropii de el cade. Îi dai un umăr cade la trei metri. Ăla nu e fotbalist, e de sală. Și MM trebuia să… Este vina lui, apoi a mea că l-am lăsat pe el. Trebuia să-l vadă cinci meciuri, să-l cerceteze.

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El poate evaluează altfel jucătorii. La mine dacă cade-n fund, la revedere. El trebuia să vadă asta. Hai să-ți zic un lucru dubios! Liga 3 franceză și nu-l vede nimeni ca să-l ia din Franța?! Să fie în Liga 2 și după în liga 1. MM a avut intenții bune, dar trebuie să te zbați, să transpiri ca intenția să se materializeze. Nu-i lăsa pe Cernat și pe Filip. Ce știe Cernat să facă?!”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.