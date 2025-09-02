Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională: „În locul lui Lucescu, nu i-aș fi chemat!”. Care e situația lui Bîrligea

Deși a fost convocat în primă fază la echipa națională, Daniel Bîrligea nu se va prezenta la lot, asta după ce s-a accidentat în CFR Cluj – FCSB. Ce spune Gigi Becali despre situația în care se află atacantul.

Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că D , acolo unde Patronul consideră că Denis Drăguș va fi folosit titular de Mircea Lucescu în lipsa lui Bîrligea.

Totodată, omul de afaceri a fost extrem de sincer și a transmis că el, dacă era în locul lui Mircea Lucescu, nu i-ar fi convocat pe Adrian Șut și Darius Olaru pentru meciurile echipei naționale. Motivul? Forma mijlocașilor a fost ștearsă în debutul acestui sezon.

„(n.r. – Cu Bîrligea ce se întâmplă?) A plecat la Marijana astăzi! El poate să joace și peste trei zile. (n.r. – Pierde naționala) E mai bine așa! Rămâne aici și se pregătește calumea. Să știți că erau prea mulți jucători la echipa națională.

„Nu i-aș fi luat pe Olaru și Șut la echipa națională”

Eu spun adevărul acum! Dacă aș fi fost Lucescu, eu nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. N-au arătat… Să nu se supere Olaru și Șut, dar eu nu îi luam la echipa națională. Bine, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că o să joace titular din cei chemați, că nu are cine altcineva.

(n.r. – Nici Louis Munteanu nu e în formă?) Și cine o să joace atacant? (n.r. – Drăguș) Da, aveți dreptate. Louis nu poate să joace în fața lui Drăguș. Louis are valoare, dar nu se compară cu Drăguș. Drăguș e foarte puternic, are forță, viteză și tehnică și nu se compară”, a declarat Gigi Becali.

