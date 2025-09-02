Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională: „În locul lui Lucescu, nu i-aș fi chemat!”. Care e situația lui Bîrligea

Gigi Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este situația lui Daniel Bîrligea. Ce spune patronul de la FCSB despre convocările făcute de Mircea Lucescu.
Iulian Stoica
02.09.2025 | 14:12
Gigi Becali socheaza din nou dupa convocarile de la FCSB la echipa nationala In locul lui Lucescu nu ias fi chemat Care e situatia lui Birligea
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali îi corectează lotul lui Mircea Lucescu. Sursă foto: Colaj Fanatik

Deși a fost convocat în primă fază la echipa națională, Daniel Bîrligea nu se va prezenta la lot, asta după ce s-a accidentat în CFR Cluj – FCSB. Ce spune Gigi Becali despre situația în care se află atacantul.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că Daniel Bîrligea a plecat marți dimineața la Belgrad, acolo unde Marijana Kovačević îl va pune din nou pe picioare. Patronul consideră că Denis Drăguș va fi folosit titular de Mircea Lucescu în lipsa lui Bîrligea.

Totodată, omul de afaceri a fost extrem de sincer și a transmis că el, dacă era în locul lui Mircea Lucescu, nu i-ar fi convocat pe Adrian Șut și Darius Olaru pentru meciurile echipei naționale. Motivul? Forma mijlocașilor a fost ștearsă în debutul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Cu Bîrligea ce se întâmplă?) A plecat la Marijana astăzi! El poate să joace și peste trei zile. (n.r. – Pierde naționala) E mai bine așa! Rămâne aici și se pregătește calumea. Să știți că erau prea mulți jucători la echipa națională. 

„Nu i-aș fi luat pe Olaru și Șut la echipa națională”

Eu spun adevărul acum! Dacă aș fi fost Lucescu, eu nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. N-au arătat… Să nu se supere Olaru și Șut, dar eu nu îi luam la echipa națională. Bine, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că o să joace titular din cei chemați, că nu are cine altcineva.

ADVERTISEMENT
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar...
Digi24.ro
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain

(n.r. – Nici Louis Munteanu nu e în formă?) Și cine o să joace atacant? (n.r. – Drăguș) Da, aveți dreptate. Louis nu poate să joace în fața lui Drăguș. Louis are valoare, dar nu se compară cu Drăguș. Drăguș e foarte puternic, are forță, viteză și tehnică și nu se compară”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege

Gigi Becali nu i-ar fi convocat pe Adrian Șut și Darius Olaru la echipa națională

Toate culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova, dezvăluite de Gigi Becali:...
Fanatik
Toate culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova, dezvăluite de Gigi Becali: „Au vrut să-i forțeze mâna lui Rotaru!”
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E...
Fanatik
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa
Gigi Becali pune capăt carierei de fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali pune capăt carierei de fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Dacă i-am dat 240.000 de euro în două luni înseamnă că nu-l respect?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl...
iamsport.ro
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl sună des pe Becali: ”Nea Gigi, vrem!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!