Gigi Becali șochează după U Cluj – FCSB 1-0: ”Ăsta-i jocul care-mi place mie!”

ADVERTISEMENT

FCSB a rămas în afara locurilor de play-off după eșecul suferit în partida cu U Cluj. În ciuda primei înfrângeri din campionat de la aducerea lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa.

Gigi Becali, reacție după U Cluj – FCSB 1-0

Imediat după , care a închis etapa cu numărul 14 a SuperLigii, patronul FCSB a surprins pe toată lumea declarându-se mulțumit de modul cum au evoluat ”roș-albaștrii” și a precizat pe ce posturi va face transferuri în iarnă.

ADVERTISEMENT

”Sunt foarte bucuros, nu mă interesa să câștig meciul ăsta, ci să văd echipa că joacă așa cum îmi place. A jucat astăzi așa cum îmi place, tot meciul n-a dat nicio șansă adversarului, dar a fost o greșeală, și a lui Crețu, avem nevoie de fundaș dreapta. Nu ai voie să faci acolo fault aiurea.

Ce câștigam dacă câștigam meciul și aveam un joc prost? Ne îmbătam cu apă rece. Un fundaș dreapta, un șesar, un nouar și câștigăm campionatul. Ăsta e jocul care îmi place mie. Preluare, pas, pas, pas, asta mă interesează, posesia. Nu am avut atacant, dacă aveam, alta era situația, dacă era Drăguș de la început”, a declarat Gigi Becali, la .

ADVERTISEMENT

Cine l-a dezamăgit pe Becali

Patronul FCSB nu a dorit să scoată în evidență un jucător anume, dar s-a arătat impresionat de calitatea lui Denis Drăguș, . În schimb, pe minus i-a trecut pe Valentin Crețu, Meriton Korenica și Aymen Boutoutaou. ”Aș scoate în evidență toată echipa, din moment ce n-au ieșit deloc din terenul lor și s-a jucat numai la o poartă, ce vrei să fac? Toată echipa a participat la joc. Ca să evidențiez un jucător, trebuia să câștigăm sau să dea un gol. Avem nevoie, o să aduc jucători.

ADVERTISEMENT

Korenica a pierdut toate mingile în prima repriză. Ne trebuie jucători. Când l-am văzut pe Boutoutaou în prima repriză, să vezi ce lovitură am dat, dar în a doua repriză… 3-4 plombe și o să vedeți voi FCSB. Pe Dinamo nu o pun, nu are putere, nu are forță să câștige campionatul. Sunt 5 puncte față de Craiova, în play-off două meciuri câștigate, la revedere. Îi vom spulbera. Aduc 3-4 plombe, fundaș dreapta, șesar, nouar, decar și nu va sta nimeni în fața noastră. Acum am curajul să vorbesc.

ADVERTISEMENT

Echipa joacă din ce în ce mai bine, important e că va veni Drăguș, crește foarte mult procentul echipei. Azi mi-a plăcut că s-a văzut calitatea. Elimină ușor unu contra unu, joacă foarte lejer, forță, viteză, mi-a plăcut. Să vedem ce jucători luăm, dacă luăm atacant, el o să joace în stânga. Poate luăm extremă stânga, atunci joacă atacant. O să vedem”, a spus Gigi Becali.

De ce nu e interesat de Lukic și Macalou

Latifundiarul din Pipera este convins că FCSB va câștiga toate jocurile pe care le mai are di disputat în acest an și va mai reduce din diferența față de primele clasate. El a precizat că în iarnă va face trei transferuri importante, însă nu va fi niciun jucător din campionatul intern pentru că nu are pe cine să ia.

ADVERTISEMENT

”Mai sunt șase etape, noi o să le câștigăm pe toate. Ei o să joace între ei, mai scade diferența la 8-9 puncte. Nu mai îmi e frică, gata, îmi era teamă, dar nu mai îmi e. N-ai ce să aduci din România. Ce să faci cu Lukic, ce-a făcut? N-a mișcat. Macalou n-a mișcat.

Lukic fost acolo la greșeala din apărarea noastră și a dat gol. Nu mă interesează. Super atacant aduc. Noi vorbim de jucători pe care să-i aducem în iarnă, nu la vară. Apoi, în vară, mai vorbim, dar în iarnă trebuie să aducem trei. Spuneam cinci, dar nu mai spun, doar trei”, a afirmat Becali.