Sport

De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un scenariu şoc: „Voia să plece din ţară!”

Gigi Becali a dezvăluit la "Fanatik Superliga" care ar fi motivul pentru care procurorii DIICOT l-au săltat luni din trafic pe Călin Georgescu într-un caz de corupţie vechi de cinci ani.
Daniel Spătaru
21.09.2026 | 13:17
De ce lau saltat mascatii DIICOT pe Calin Georgescu Gigi Becali dezvaluie un scenariu soc Voia sa plece din tara
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a comentat dedesubturile acţiunii întreprinse de procurorii DIICOT împotriva lui Călin Georgescu Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali ştia de la prima oră a dimineţii că DIICOT l-a săltat din trafic pe Călin Georgescu. Deputatul a povestit la „Fanatik Superliga” cum a aflat de acţiunea procurorilor şi a făcut câteva predicţii legate de ce i se va întâmpla în continuare fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Gigi Becali a aflat de la prima oră că DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu

Gigi Becali a fost informat de una dintre consilierele sale de la Parlament despre situaţia lui Călin Georgescu. „M-a sunat şi mi-a zis: ‘Domnule deputat, Călin Georgescu a fost luat cu DIICOT-ul, mergea cu copiii la înot şi l-a luat DIICOT-ul din trafic'”, a descris Gigi Becali modul în care a aflat informaţia. El consideră că procurorii au avut un punct de plecare în acţiunea lor: „Ea (n.r. – consiliera) a zis: Credeţi că e făcătură? I-am zis: nu există făcătură. Că n-ai cum să faci făcătură. Trebuie să fie ceva. Nu ştiu dacă e 100% adevărat, dar pleacă de la un adevăr. De la ceva pleacă, o mică legătură cu ăia ai, chiar dacă n-ai făcut nicio infracţiune”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mai adăugat că toate acestea i se întâmplă lui Călin Georgescu din cauză că nu este dorit de structurile înalte ale statului. El a făcut astfel şi o comparaţie cu una dintre păţaniile recente, când la presiunea autorităţilor, a trebuit să mute biserica de pe malul Lacului Techirghiol.

„Ai văzut ce am făcut eu? Eu, care sunt mai puternic ca el, ca imagine aşa. Şi am şi autoritate, că sunt deputat, pot să vorbesc în Parlamentul României. Dar m-am dus şi am dărâmat biserica? Cu statul nu te pui. Când s-a pus statul pe tine, adică dacă ai doi-trei duşmani… S-a pus statul pe el. Te ia acum pentru fapte din 2021, după cinci ani, înseamnă că îmi cauţi nodul, acul în carul cu fân. O fi adevărat! Părerea mea e că el, cu cât prinde popularitate mai mare, cu atât mai multe belele va avea”, a mai spus Becali, la „Fanatik Superliga”.

ADVERTISEMENT
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere...
Digi24.ro
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”

Predicţia lui Gigi Becali: interdicţie de a părăsi ţara, nu arestare

Patronul FCSB a dezvăluit şi motivul pentru care DIICOT l-a săltat acum din trafic, deşi dosarul datează de mai multă vreme. Gigi Becali spune că procurorii aveau informaţii că Georgescu ar fi intenţionat să plece din ţară. Totuşi, patronul FCSB nu crede că Georgescu va fi arestat, ci va primi doar interdicţie de a părăsi ţara.

ADVERTISEMENT
Eugenia a răbufnit:
Digisport.ro
Eugenia a răbufnit: "Am o formă pătrată, nu am talie, dar sunt totuși superbă!"

„Să-ţi spun de ce l-au luat, că mi s-a întâmplat mie. Eu plecam cu avionul, m-au luat de la aeroport, atunci când trebuia să plec în Israel, că a doua zi dădeau sentinţa. Şi la revedere, nu mai veneam. Şi cu ce m-au luat? Vezi doamne, abuz în serviciu, unde eram eu patron la Avicola. Adică o făcătură la mişto, o minciună. Nu s-a întâmplat nimic, am pierdut şi zece milioane de euro la Avicola.

ADVERTISEMENT

Ei l-au luat, au făcut dosarul ăsta, ca să ce? Am înţeles că voia să plece în străinătate. Şi-atunci te chemăm, îţi dăm interdicţie de a părăsi ţara şi cu asta basta. Îl cheamă acum, nici nu-l propune la arestare, ai să vezi. L-au luat, îi aduc la cunoştinţă că e vizat într-un dosar penal şi că n-are voie să părăsească ţara. Ei au informaţii 100% că el voia să plece. Iar de afară face mai mare debandadă. Şi dup-aia poate să candideze din străinătate. Când s-a pus statul pe tine nu mai poţi s-o scoţi la capăt! S-au pus structurile grele ale statului”, a subliniat Gigi Becali.

De ce l-au săltat mascaţii DIICOT pe Călin Georgescu! Gigi Becali dezvăluie un scenariu şoc: "Voia să plece din ţară!"

Adevărul despre conflictul Alibec – Armstrong de la vestiare: „Asta mi-au povestit arbitrii”
Fanatik
Adevărul despre conflictul Alibec – Armstrong de la vestiare: „Asta mi-au povestit arbitrii”
Câți bani a făcut Gigi Becali cu Laurențiu Reghecampf antrenor la FCSB: “Nici...
Fanatik
Câți bani a făcut Gigi Becali cu Laurențiu Reghecampf antrenor la FCSB: “Nici eu nu știam că-s așa mulți!”
Prima decizie a lui Reghecampf la FCSB: „Îi sparg 10 zile!”
Fanatik
Prima decizie a lui Reghecampf la FCSB: „Îi sparg 10 zile!”
Tags:
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Bombă! Înainte de Rădoi și Reghecampf, Gigi Becali a avut un alt antrenor...
iamsport.ro
Bombă! Înainte de Rădoi și Reghecampf, Gigi Becali a avut un alt antrenor pe listă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!