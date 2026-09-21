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Gigi Becali ştia de la prima oră a dimineţii că DIICOT l-a săltat din trafic pe Călin Georgescu. Deputatul a povestit la „Fanatik Superliga” cum a aflat de acţiunea procurorilor şi a făcut câteva predicţii legate de ce i se va întâmpla în continuare fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Gigi Becali a aflat de la prima oră că DIICOT l-a ridicat pe Călin Georgescu

Gigi Becali a fost informat de una dintre consilierele sale de la Parlament despre situaţia lui Călin Georgescu. „M-a sunat şi mi-a zis: ‘Domnule deputat, Călin Georgescu a fost luat cu DIICOT-ul, mergea cu copiii la înot şi l-a luat DIICOT-ul din trafic'”, a descris Gigi Becali modul în care a aflat informaţia. El consideră că procurorii au avut un punct de plecare în acţiunea lor: „Ea (n.r. – consiliera) a zis: Credeţi că e făcătură? I-am zis: nu există făcătură. Că n-ai cum să faci făcătură. Trebuie să fie ceva. Nu ştiu dacă e 100% adevărat, dar pleacă de la un adevăr. De la ceva pleacă, o mică legătură cu ăia ai, chiar dacă n-ai făcut nicio infracţiune”.

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Gigi Becali a mai adăugat că toate acestea i se întâmplă lui Călin Georgescu din cauză că nu este dorit de structurile înalte ale statului. El a făcut astfel şi o comparaţie cu una dintre păţaniile recente, când la presiunea autorităţilor, .

„Ai văzut ce am făcut eu? Eu, care sunt mai puternic ca el, ca imagine aşa. Şi am şi autoritate, că sunt deputat, pot să vorbesc în Parlamentul României. Dar m-am dus şi am dărâmat biserica? Cu statul nu te pui. Când s-a pus statul pe tine, adică dacă ai doi-trei duşmani… S-a pus statul pe el. Te ia acum pentru fapte din 2021, după cinci ani, înseamnă că îmi cauţi nodul, acul în carul cu fân. O fi adevărat! Părerea mea e că el, cu cât prinde popularitate mai mare, cu atât mai multe belele va avea”, a mai spus Becali, la „Fanatik Superliga”.

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Predicţia lui Gigi Becali: interdicţie de a părăsi ţara, nu arestare

pentru care DIICOT l-a săltat acum din trafic, deşi dosarul datează de mai multă vreme. Gigi Becali spune că procurorii aveau informaţii că Georgescu ar fi intenţionat să plece din ţară. Totuşi, patronul FCSB nu crede că Georgescu va fi arestat, ci va primi doar interdicţie de a părăsi ţara.

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„Să-ţi spun de ce l-au luat, că mi s-a întâmplat mie. Eu plecam cu avionul, m-au luat de la aeroport, atunci când trebuia să plec în Israel, că a doua zi dădeau sentinţa. Şi la revedere, nu mai veneam. Şi cu ce m-au luat? Vezi doamne, abuz în serviciu, unde eram eu patron la Avicola. Adică o făcătură la mişto, o minciună. Nu s-a întâmplat nimic, am pierdut şi zece milioane de euro la Avicola.

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Ei l-au luat, au făcut dosarul ăsta, ca să ce? Am înţeles că voia să plece în străinătate. Şi-atunci te chemăm, îţi dăm interdicţie de a părăsi ţara şi cu asta basta. Îl cheamă acum, nici nu-l propune la arestare, ai să vezi. L-au luat, îi aduc la cunoştinţă că e vizat într-un dosar penal şi că n-are voie să părăsească ţara. Ei au informaţii 100% că el voia să plece. Iar de afară face mai mare debandadă. Şi dup-aia poate să candideze din străinătate. Când s-a pus statul pe tine nu mai poţi s-o scoţi la capăt! S-au pus structurile grele ale statului”, a subliniat Gigi Becali.