Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv

Gigi Becali știe cum va face din Dennis Politic fotbalistul pe care și-l dorea atunci când l-a transferat. Soluție uluitoare găsită de patronul lui FCSB: „Când vine Boboteaza!”
Ciprian Păvăleanu
02.12.2025 | 09:00
Gigi Becali solutie uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB Vedem de Boboteaza Vreau sal fac om adevarat Exclusiv
Gigi Becali a găsit o soluție uluitoare pentru a-l revitaliza pe Dennis Politic. Foto: Colaj FANATIK
Dennis Politic a fost adus cu surle și trâmbițe la FCSB, iar Gigi Becali a făcut eforturi mari pentru a face posibilă această mutare. Patronul campioanei l-a dat pe Alex Musi și un milion de euro în schimbul căpitanului de la Dinamo, însă atacantul lateral întârzie să confirme. Omul de afaceri a găsit soluția pentru a-l revitaliza pe fotbalist.

Cum îl va revitaliza Gigi Becali pe Dennis Politic: „Îl fac om adevărat de Bobotează”

Dennis Politic a început foarte promițător la FCSB, cu un gol fabulos marcat în Supercupa României, contra lui CFR Cluj. Deși promitea multe, fostul căpitan al lui Dinamo a oferit puține, însă Gigi Becali nu și-a pierdut încrederea în el.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei ultimelor două sezoane a dezvăluit ce soluție a găsit pentru a-l face pe Dennis Politic să redevină fotbalistul care a impresionat în tricoul lui Dinamo București:

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace două-trei meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic:«Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez»”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Când va avea Dennis Politic ocazia să demonstreze că merită să joace la FCSB

Dennis Politic părea tras pe linie moartă la FCSB, însă încrederea declarată a patronului nu poate decât să-l bucure pe atacantul ce a prins mult prea puține minute în tricoul campioanei. Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va merge la Arad, pentru meciul cu UTA, cu a doua garnitură, iar Dennis Politic ar putea avea șansa să demonstreze în acea partidă.

După o singură etapă, FCSB are trei puncte în grupa de Cupa României, după ce a învins-o cu 3-1 pe divizionara secundă Gloria Bistrița. Pe lângă meciul cu UTA, FCSB va mai întâlni și Universitatea Craiova în grupă, așa cum a făcut-o și în sezonul trecut.

Gigi Becali, deranjat de trecerea lui Mihai Popescu de la ortodoxie la religia penticostală

Mihai Popescu a fost unul dintre artizanii sezonul fabulos făcut de FCSB în stagiunea trecută. Fotstul stoper de la Farul și Dinamo a fost un stâlp în defensiva campioanei, atât în competiția internă, cât și în cupele europene, iar transferul său s-a dovedit un adevărat succes.

În luna iunie, el a decis să renunțe la religia ortodoxă și să treacă la cea penticostală, de dragul soției sale. Din acel moment, Mihai  Popescu a intrat în vizorul lui Gigi Becali și a fost luat în colimator cu fiecare ocazie în care fundașul central făcea un meci mai puțin reușit, omul de afaceri fiind de părere că gafele din defensivă vin ca urmarea a deciziei luate de fotbalist pe plan spiritual.

  • 1,5 milioane de euro este cota lui Dennis Politic pe Transfermarkt
  • 3 goluri a înscris Dennis Politic în tricoul lui FCSB
