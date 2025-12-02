Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Dennis Politic a fost adus cu surle și trâmbițe la FCSB, iar Gigi Becali a făcut eforturi mari pentru a face posibilă această mutare. Patronul campioanei l-a dat pe Alex Musi și un milion de euro în schimbul căpitanului de la Dinamo, însă atacantul lateral întârzie să confirme. Omul de afaceri a găsit soluția pentru a-l revitaliza pe fotbalist.

Cum îl va revitaliza Gigi Becali pe Dennis Politic: „Îl fac om adevărat de Bobotează”

Dennis Politic a început foarte promițător la FCSB, cu un gol fabulos marcat în Supercupa României, contra lui CFR Cluj. Deși promitea multe, fostul căpitan al lui Dinamo a oferit puține, însă Gigi Becali nu și-a pierdut încrederea în el.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei ultimelor două sezoane a dezvăluit ce soluție a găsit pentru a-l face pe Dennis Politic să redevină fotbalistul care a impresionat în tricoul lui Dinamo București:

„Eu cred în Politic și cred că va exploda și își va reveni. De ce cred? Nu poate cineva să-ți ia viteza și explozia. El este foarte cuminte și cu bun simț, eu l-am cunoscut. Trebuie să joace două-trei meciuri bune, să capete puțin tupeu, iar apoi cred că va fi cel pe care l-am vrut.

ADVERTISEMENT

Îi trebuie un meci mare și să vedem, poate-l botez, că el e sectar, și să-l botez ortodox. O să-i propun eu în ianuarie, când vine Boboteaza, nu știu dacă vrea. O să-i zic:«Băi, Politic, tată… haide, măi, Dennis, măi, să te fac om adevărat, cu viață în tine. Să te fac ortodox, să te botez»”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Când va avea Dennis Politic ocazia să demonstreze că merită să joace la FCSB

însă încrederea declarată a patronului nu poate decât să-l bucure pe atacantul ce a prins mult prea puține minute în tricoul campioanei. Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va merge la Arad, pentru meciul cu UTA, cu a doua garnitură, iar Dennis Politic ar putea avea șansa să demonstreze în acea partidă.

După o singură etapă, FCSB are trei puncte în grupa de Cupa României, d Pe lângă meciul cu UTA, FCSB va mai întâlni și Universitatea Craiova în grupă, așa cum a făcut-o și în sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, deranjat de trecerea lui Mihai Popescu de la ortodoxie la religia penticostală

Mihai Popescu a fost unul dintre artizanii sezonul fabulos făcut de FCSB în stagiunea trecută. Fotstul stoper de la Farul și Dinamo a fost un stâlp în defensiva campioanei, atât în competiția internă, cât și în cupele europene, iar transferul său s-a dovedit un adevărat succes.

de dragul soției sale. Din acel moment, Mihai Popescu a intrat în vizorul lui Gigi Becali și a fost luat în colimator cu fiecare ocazie în care fundașul central făcea un meci mai puțin reușit, omul de afaceri fiind de părere că gafele din defensivă vin ca urmarea a deciziei luate de fotbalist pe plan spiritual.