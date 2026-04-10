Gigi Becali, sosire fabuloasă la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A venit cu Rolls Royce în valoare de 500.000 de euro. Foto și Video

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a decis să meargă la înmormântarea lui Mircea Lucescu ce are loc la Cimitirul Bellu din București, în vinerea de dinaintea sărbătorilor pascale.
Bogdan Ciutacu
10.04.2026 | 10:28
Gigi Becali, prezent la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Foto: Fanatik
Gigi Becali, omul de afaceri care de-a lungul timpului a avut o relație de amiciție cu Mircea Lucescu, și cu care a recunoscut că a discutat despre fotbal în dese rânduri, și-a făcut apariția la funeraliile lui „Il Luce” ce au avut loc în București.

Gigi Becali, prezent la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Relația bună pe care Gigi Becali a avut-o cu Mircea Lucescu l-a făcut pe Latifundiarul din Pipera să meargă la înmormântarea lui „Il Luce”, ce are loc în București, la Cimitirul Bellu. Patronul de la FCSB a venit la biserica unde este depus sicriul lui Mircea Lucescu înainte de înmormântare la volanul unui Rolls Royce ce este estimat la 500.000 de euro.

La înmormântarea urmează să participe doar familia și apropiații, fiind un eveniment privat, după cum a fost făcut anunțul de către familia Lucescu. La priveghiul organizat la Arena Națională, miercuri și joi, au fost aproximativ 15.000 de oameni care au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu, de la suporteri, până la miliardari sau politicieni importanți.

Ce a spus Gigi Becali după moartea lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a avut o reacție emoționantă după ce a ajuns la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Omul de afaceri a dezvăluit ce sfat urmează să-i dea lui Răzvan Lucescu pentru ca sufletul tatălui său să se odhinească.

„Știam, mai vorbisem și cu doctorii acolo, la Spitalul Universitar. Acum, orice om când moare e o tristețe. Cel mai mult suferă familia. A pierdut fotbalul. Ați văzut cum au fost toate televizoarele lumii cu Mircea Lucescu, toată lumea a vorbit cu el la superlativ. L-am cunoscut și eu, am stat cu el de vorbă două ore și am rămas mască. Era într-adevăr un super om, bun. Contează, că dacă ești om bun toată lumea te laudă. Lasă succesele, că acolo e de neegalat.

Acum e momentul despre care nimeni nu a spus și el a zis. O să-i spun lui Răzvan ce trebuie să facă să poată să-l ridice cât de cât. Trebuie să-și intre în rol. Cea mai frumoasă amintire e când a venit el la mine acasă și m-a luat, când a fost treaba cu Ucraina, am stat de vorbă două ore și atunci m-a uimit. Cât mai stat eu cu el, e foarte important, el nu bârfea pe nimeni. Dacă îi spuneai ceva de cineva pe el nu-l interesa. Ca și când la el nu era răul. Asta am sesizat. Mă gândesc la inimă”, a spus Gigi Becali.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!