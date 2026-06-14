Sport

Gigi Becali, spectacol la slujba de sfințire a bisericii de 10 milioane de euro. Foto&video

Gigi Becali a făcut spectacol la slujba de sfințire a bisericii de 10 milioane de euro. Ce persoane au fost alături de patronul FCSB în locașul de cult din Pipera.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
14.06.2026 | 09:28
Gigi Becali spectacol la slujba de sfintire a bisericii de 10 milioane de euro Fotovideo
SPECIAL FANATIK
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Gigi Becali, spectacol la slujba de sfințire a bisericii de 10 milioane de euro. Foto: Colaj Fanatik
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Gigi Becali (67 de ani) a trăit duminică dimineață, 14 iunie, un moment extrem de emoționant, odată cu sfințirea bisericii de 10 milioane de euro pe care a ctitorit-o în Voluntari, aproape de Pipera. Patronul FCSB s-a bucurat de prezențe importante la slujbă, în condițiile în care, de luni, lăcașul de cult va găzdui liturghii zilnice.

Gigi Becali, spectacol la slujba de sfințire a bisericii de 10 milioane de euro

Ziua de duminică, 14 iunie, va rămâne permanent în memoria lui Gigi Becali. Omul de afaceri s-a trezit dis-de-dimineață pentru a asista la slujba de sfințire a bisericii în care a investit aproximativ 10 milioane de euro. Patronul FCSB a promis în 2008 că, dacă echipa sa va trece de Galatasaray, va ridica un lăcaș de cult, iar acum promisiunea sa a prins contur.

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Evenimentul a început la ora 8:00, sfințirea bisericii fiind realizată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Construcția nu este încă finalizată, însă liturghiile vor începe oricum, în condițiile în care lăcașul de cult nu va funcționa încă la capacitate maximă. De menționat este faptul că proiectul a început în 2020, iar structura s-a dezvoltat cu pași repezi.

Gigi Becali, prezent la slujba de sfințire. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Gigi Becali, prezent la slujba de sfințire. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu

Gigi Becali, prezent la slujba de sfințire

Cine a asistat la sfințire

În plină zi de sărbătoare, credincioși de pretutindeni au venit alături de Gigi Becali la slujba de sfințire, printre aceștia numărându-se și soția sa, Luminița. Ionuț Luțu, omul de încredere al finanțatorului, a fost și el văzut în lăcașul de cult, iar printre invitații de seamă s-au aflat Alexandru Tudor, Teia Sponte, Nicolae Dică și Valeriu Argăseală. De la acest eveniment nu au putut lipsi nici Teodora, fiica cea mare a omului de afaceri, alături de soțul Mihai Mincu și de copii.

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Pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime, în zonă au fost mobilizați zeci de polițiști și jandarmi, Gigi Becali apelând suplimentar și la o companie privată de pază. De asemenea, membrii grupării „Frăția Ortodoxă” au fost prezenți în imediata apropiere a omului de afaceri, oferind un plus de solemnitate unui eveniment menit să îi unească pe toți cei care cred în Dumnezeu.

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Gigi Becali alături de soția sa, Luminița. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Gigi Becali alături de soția sa, Luminița. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu

Ce a declarat Gigi Becali despre biserică

Gigi Becali a transmis, în cadrul FANATIK SUPERLIGA, că biserica sa are cea mai frumoasă pictură din câte există. Deși Catedrala Mântuirii Neamului este cel mai mare locaș de cult din București, patronul FCSB se poate mândri cu faptul că zilnic îi va bucura pe creștini prin construcția deosebită din Voluntari.

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„Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu, la a mea, mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu Catedrala, aia este de zece ori mai mare. Eu mă refer că, la pictură, nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea, în interior”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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