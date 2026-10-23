Gigi Becali, spectacol pe două roți! Imagini savuroase cu patronul FCSB în curtea bisericii. Video

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Obișnuit să atragă toate privirile la volanul bolizilor săi de lux, Gigi Becali (68 de ani) a fost surprins de această dată într-o ipostază cu totul diferită. Patronul FCSB-ului apare într-o filmare distribuită pe Instagram în timp ce se plimbă pe un scuter prin curtea bisericii din Pipera.

Gigi Becali, pe scuter în curtea bisericii! Imagini savuroase cu patronul FCSB

Contrastul este cu atât mai interesant cu cât Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru automobilele de lux. În aprilie 2025, , pentru care anunța că a plătit aproximativ 500.000 de euro.

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La vremea respectivă, latifundiarul din Pipera a susținit că este atât de încântat de marca britanică, încât nu intenționează să mai conducă vreodată un automobil produs de un alt constructor. Imprevizibil ca de fiecare dată, patronul FCSB a demonstrat, totuși, că poate renunța, măcar pentru o scurtă plimbare, la luxul cu care și-a obișnuit apropiații și publicul.

Gigi Becali a investit peste 10 milioane de euro în biserica din Pipera

Dincolo de pasiunea pentru mașinile scumpe, Gigi Becali este recunoscut pentru atașamentul său față de credință și pentru sumele uriașe investite în construirea și restaurarea lăcașurilor de cult.

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Unul dintre cele mai importante proiecte ale sale este biserica ridicată în Voluntari, în apropierea zonei Pipera. , în cadrul unei ceremonii la care au participat numeroși credincioși. Cu acea ocazie, Gigi Becali a primit și o distincție din partea Bisericii Ortodoxe Române, ca recunoaștere a contribuției sale la construirea lăcașului de cult.

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Legătura dintre FCSB și biserica din Pipera

Povestea bisericii din Pipera are și o legătură cu echipa FCSB-ului. În 2008, înaintea duelului dintre FCSB, pe atunci Steaua, și Galatasaray, din preliminariile UEFA Champions League, Gigi Becali a promis că va construi o biserică dacă echipa sa va reuși să elimine formația turcă. Roș-albaștrii au obținut calificarea, iar latifundiarul din Pipera și-a respectat promisiunea făcută în urmă cu aproape două decenii. La sfințirea din această vară, Becali a dezvăluit că investiția totală ar putea ajunge la 20 de milioane de euro, cu tot cu valoarea terenului.