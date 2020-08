Gigi Becali, spectacol total în fața sediului LPF: ”Mă duc în instanță dacă nu se respectă contractul de drepturi TV”. A rupt actul adițional și l-a călcat în picioare. Ce a spus la ieșirea de la Ligă

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a făcut spectacol total în fața sediului LPF, înainte de începerea Adunării Generale.

Latifundiarul din Pipera nu este de acord cu faptul că deținătorul drepturilor TV a venit cu un act adițional la contract prin care vrea eșalonarea plății primei rate din sezonul viitor.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă de miercuri că grupările din prima divizie nu sunt de acord cu modul în care deținătorul de drepturi TV, compania EAD Interactive, vrea să eșaloneze banii pentru sezonul 2020-2021.

UPDATE, 13 august, ora 12:09 / La ieșirea din sediul LPF, Gigi Becali, a dezvăluit că a obținut contractul din drepturile de televizare, dar nu l-a arătat presei pentru că este confidențial.

”Mi-a dat contractul, mi-a zis că e confidențial și mă țin de cuvânt. Am vorbit cu Tomșa (n.r. – Adrian Tomșa, reprezentatul EAD) și m-a asigurat că nu se va schimba nimic. Am încredere în el, că am lucrat bine cu el. Orlando Nicoară s-a cam supărat că am făcut niște aluzii. I-am zis ‘gurița mai mică că nu ești de talia mea’.

Ai Covid stai acasă, nu ai Covid joci. Ai zece cazuri, joacă ceilalți, ai 20, pierzi cu 0-3, e caz de forță majoră. Îl îndrum pe Burleanu să țină cont de ce am votat noi, să facă clasamentul după sistemul puncte/meci. Trebuia să fac ce am făcut aici, dar am făcut-o și pentru ceilalți asociați”, a spus Becali.

Spectacol marca Gigi Becali în fața sediului LPF

”Nu credeam să fac așa ceva. Situația m-a adus aici, pentru că mă aduce să fac lucruri ca pe vremuri. Am vrut să fie ca un strigăt față de cei care fac lucruri nedrepte, de aceea am ales să vorbesc aici la LPF și nu la mine la Palat”, și-a început Gigi Becali spectacolul din fața sediului LPF.

”Noi avem un contract de cesiune de drepturi. A zis Gino: ‘Băi, Gigi ce ne interesează pe noi cu ce firmă semnăm dacă ne dau banii’. Am avut încredere în coloșii din televiziune care au cerut contract pe cinci ani ca să-și scoată investiția. Nu e normal să citești contractul la ligă”, a continuat Becali.

”Eu am avut încredere în avocați, dar ultimul cuvânt îl am eu. Se încearcă să fiu luat prea de prost, dar eu nu accept. Și nu accept nici ca prietenii mei asociați să fie batjocoriți. Nu s-au jucat 7 meciuri, federația poate fi dată în judecată că a înghețaat campionatul”, a mai spus finanțatorul FCSB.

”Acum vin ăștia din televiziune cu act de cesiune. Au propus modificare a grilei de distribuire a sumelor. Reducerea sumei din drepturile TV. Cine propune reducerea să răspundă. Vor eșalonarea primei rate. Ei vor 2 milioane că nu s-au jucat 7 meciuri din sezonul trecut”, a menționat Becali.

Apoi, latifundiarul din Pipera a rupt și a călcat în picioare actul adițional din drepturile TV. La scurt timp, Gigi Becali l-a pus pe Ionuț Luțu să strângă mizeria făcută în fața sediului LPF.

”Am vorbit aseară cu Gino și i-am zis că dacă nu îmi dă să citersc contractul îl dau în judecată. Mi-a zis că mi-l dă și mă duc acum să-l citesc. Acum știm și noi care e șmecheria și nu ne mai poți prosti. Nu își permit să renunțe la contractul ăsta. Dar dacă renunță să vedem atunci penalități.

Nu atac niciun om, nici pe Gino, dar atrag atenția federației. Au cerut să fie 16 echipe, s-a făcut. A zis Burleanu să facem campionat atractiv, dar trebuie să cerem bani mai mulți. Și noi trebuie să respectăm contractul și trebuia o discuție cu televiziunele dacă vor 16 echipe.

Argăseală mi-a zis că nu are ce să facă. Eu nu merg în Adunarea Generală că nu vreau să mă cert și nu am cu cine să vorbesc. Eu nu cer demisii de la Ligă, eu mă duc la instanță dacă nu se respectă contractul. Mi-e rușine de ce făceam pe vremuri, dar m-au făcut să o fac din nou”, a încheiat Becali.

EAD, avizată și de problemele care au fost cu pandemia de coronavirus, vrea să-și ia niște măsuri de siguranță și să dea banii, cei 28 de milioane de euro, în tranșe mai mici, dar mai multe, lucru care nemulțumește cluburile.

FANATIK a dezvăluit în urmă cu câteva zile care sunt cele 5 rate, cronologic vorbind, pe care EAD vrea să le achite pentru sezonul 2020/2021. Este vorba despre lunile august, octombrie și decembrie 2020, apoi ianuarie și martie 2021.