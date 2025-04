Gigi Becali spune că se bate cu Craiova la titlu, dar CFR va termina pe 2! „În apărarea lor e balamuc”

FCSB a încheiat turul play-off-ului din Superliga României cu un avans de 3 puncte față de Universitatea Craiova și 5 față de CFR Cluj. , e de părere că ardelenii au ieșit din lupta la titlu, însă a lansat o ipoteză interesantă pentru locul doi.

CFR Cluj și Universitatea Craiova rămân în spatele liderului FCSB

Roș-albaștrii au câștigat duminică seară, în prima zi de Paști, împotriva rivalilor de la CFR Cluj și acum au o diferență liniștitoare față de contracandidate. Totuși, mai sunt 5 etape de jucat, iar situația din clasamentul Superligii ar putea suferi modificări până se va trage linie.

CFR Cluj și Universitatea Craiova par singurele echipe care mai pot emite pretenții la titlu. Pentru asta însă, ambele formații trebuie să facă un retur perfect și să câștige meciurile cu FCSB, misiune care se anunță una deloc simplă.

Gigi Becali: „O să vedeți că eu am dreptate. Pe locul doi va fi CFR”

Gigi Becali e de părere că CFR Cluj va încheia acest sezon pe locul secund, deși în acest moment Universitatea Craiova stă ceva mai bine în clasament.

„Cu Craiova e bătaia. Știi care e treaba? Eu le iau în calcul pe toate. Craiova ne urmărește, dar eu spun acum ceva. Deși Craiova ne urmărește și am scos-o pe CFR din calcul, pe locul doi va fi CFR-ul. O să vedeți că eu am dreptate. Pe locul doi va fi CFR.

Craiova nu are forță. Are valori, dar nu are forță. În plus, la Craiova, în apărare e balamuc mare”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii vor juca în etapa următoare în fața celor de la U Cluj. De partea cealaltă, CFR Cluj merge la București pentru duelul cu Dinamo, din SuperLiga.