Se știe cu 3 zile înainte ce prim „11” va avea FCSB la Basel. „Am zis să nu fim țintă. El îmi bagă bani în buzunar!”. Exclusiv

Gigi Becali a făcut în direct echipa de start pentru FC Basel - FCSB din UEFA Europa League. Patronul campioanei României a schimbat, din nou, strategia
Cristian Măciucă
03.11.2025 | 12:52
Gigi Becali știe deja cu ce echipa va juca FCSB în deplasarea din Elveția, cu FC Basel. Latifundiarul din Pipera a anunțat primul „11” în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru Basel – FCSB

Deși mai sunt trei zile până la meciul din Europa League dintre FC Basel și FCSB, Gigi Becali știe deja ce echipă de start va alinia Elias Charalambous.

Partida de pe St. Jakob-Park este programată joi, 6 noiembrie, de la ora 19:45, în etapa a 4-a din Europa League. Becali a anunțat de pe acum primul „11” și faptul că roș-albaștrii nu vor mai folosi doi „închizători”.

„Cea mai bună echipă. Voiam cu doi închizători, dar dacă jucăm cu doi închizători o să fim un fel de țintă. Adică mingea numai la el și ne vor paradi. Până la urmă tot ne dau gol. Așa, o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să putem ține și noi de minge. 

Și o să jucăm cu Tănase – Șut la mijlocul terenului, Olaru decar, în stânga Thiam, în dreapta David Miculescu și Bîrligea vârf. În apărare ce e mai bun. Avem Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Asta e echipa”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Primul „11” al FCSB-ului la Basel

  • Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea

Gigi Becali, laude pentru David Miculescu

Gigi Becali a anunțat că la meciul din Elveția îl va lăsa pe bancă pe unul dintre preferații săi, Juri Cisotti. Motivul este forma bună a lui David Miculescu.

(n.r. – Și Cisotti?) A jucat tot meciul. Îl odihnim. Intră a doua repriză dacă e cazul. (n.r. – Joacă Miculescu ,nu?) Miculescu nu e Maradona, dar în ceea ce privește meciurile tari e cel mai bun. Mai tare ca Bîrligea. Câștigă dueluri, sperie fundașii, vine în spate, ajută fundașul lateral. Ăsta e fotbalistul modern. David Miculescu e fotbalist modern. 

El mi-a băgat banii în buzunar și anul trecut, el o să mi-i bage și anul ăsta. În meciurile europene, fără David Miculescu nu poți face față”, a conchis latifundiarul din Pipera.

Câte goluri are Miculescu în Europa

Cu Miculescu în echipă, FCSB a ajuns în sezonul trecut până în optimile UEFA Europa League. De altfel, fotbalistul venit de la UTA Arad e unul dintre cei mai prolifici în cupele europene.

David Miculescu a jucat 43 de meciuri în cupele europene, timp în care a reușit 9 goluri și a oferit 3 assist-uri. Miculescu mai are contract cu FCSB până în iunie 2027 și e cotat de transfermarkt.com la 2,5 milioane de euro.

