Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali știe cum îl poate vinde pe Louis Munteanu cu 15 milioane de euro: „Îl iau la Palat și îi spun asta!”. Ultima ofertă făcută lui Neluțu Varga

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Louis Munteanu, pe care îl dorește în continuare la FCSB. Patronul campioanei e convins că ar putea obține 15 milioane de euro în schimbul atacantului.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 20:52
Gigi Becali stie cum il poate vinde pe Louis Munteanu cu 15 milioane de euro Il iau la Palat si ii spun asta Ultima oferta facuta lui Nelutu Varga
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB. FOTO: colaj Fanatik

Gigi Becali speră în continuare că îl va putea transfera pe Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre suma pe care ar putea să o încaseze în viitor în schimbul acestuia.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali știe cum poate obține 15 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu

Gigi Becali e de părere că un transfer la FCSB ar reprezenta un pas înainte pentru Louis Munteanu, căruia i-ar acorda o atenție deosebită. Patronul campioanei crede că ar putea obține o sumă uriașă în schimbul atacantului. „Știți de ce iau 15 milioane pe el? Pentru că prima dată îl iau pe Louis Munteanu și îi spun așa ‘cu tine semnez la Palat, rar mai semnez la Palat.

Din trei în trei zile, îți dau câte un telefon. Eu nu mai dau telefon decât lui Tănase, o dată pe lună. De ce? Trebuie să fii fotbalist, că ai mare valoare și trebuie să te controlez mereu’” a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit în ce condiții s-ar putea efectua transferul lui Louis Munteanu la FCSB

Oferta făcută de Gigi Becali pentru Louis Munteanu este în continuare de actualitate, iar mutarea s-ar putea finaliza rapid în cazul în care conducătorii de la CFR Cluj ar fi dispuși să accepte suma oferită de patronul FCSB-ului. „4.5 milioane de euro este ultimul preț. Dacă vor, oricând, să pună mâna pe telefon, imediat semnăm, banii pe loc.

Dacă dai 4.5 milioane, cum să mai dai procente? (n.r. ați vorbit cu Neluțu Varga după meciul CFR – FCSB?) N-am mai vorbit, o să îl sun să văd ce zice. Eu mai glumesc cu el, mai vorbim din când în când”, a transmis latifundiarul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară,...
Digi24.ro
VIDEO Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!”

Gigi Becali, ULTIMA OFERTĂ pentru Louis Munteanu: “LA FCSB E UN SINGUR JUPÂN”

Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off în acest sezon: „Are...
Fanatik
Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off în acest sezon: „Are deja o treime din punctele necesare”. Ce prevede pentru FCSB și CFR Cluj
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care...
Fanatik
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care îl măcinau!”
Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio...
Fanatik
Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio emoție în lupta la titlu!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului:...
iamsport.ro
ULUITOR! Relația secretă dintre finanțatorul fostei echipe a lui Săpunaru și soția jucătorului: 'O tipă faină! O chemam și...'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!