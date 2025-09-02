Gigi Becali știe cum îl poate vinde pe Louis Munteanu cu 15 milioane de euro: „Îl iau la Palat și îi spun asta!”. Ultima ofertă făcută lui Neluțu Varga

Gigi Becali speră în continuare că îl va putea transfera pe Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre suma pe care ar putea să o încaseze în viitor în schimbul acestuia.

Gigi Becali știe cum poate obține 15 milioane de euro în schimbul lui Louis Munteanu

ar reprezenta un pas înainte pentru Louis Munteanu, căruia i-ar acorda o atenție deosebită. Patronul campioanei crede că ar putea obține o sumă uriașă în schimbul atacantului. „Știți de ce iau 15 milioane pe el? Pentru că prima dată îl iau pe Louis Munteanu și îi spun așa ‘cu tine semnez la Palat, rar mai semnez la Palat.

Din trei în trei zile, îți dau câte un telefon. Eu nu mai dau telefon decât lui Tănase, o dată pe lună. De ce? Trebuie să fii fotbalist, că ai mare valoare și trebuie să te controlez mereu’” a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali a dezvăluit în ce condiții s-ar putea efectua transferul lui Louis Munteanu la FCSB

este în continuare de actualitate, iar mutarea s-ar putea finaliza rapid în cazul în care conducătorii de la CFR Cluj ar fi dispuși să accepte suma oferită de patronul FCSB-ului. „4.5 milioane de euro este ultimul preț. Dacă vor, oricând, să pună mâna pe telefon, imediat semnăm, banii pe loc.

Dacă dai 4.5 milioane, cum să mai dai procente? (n.r. ați vorbit cu Neluțu Varga după meciul CFR – FCSB?) N-am mai vorbit, o să îl sun să văd ce zice. Eu mai glumesc cu el, mai vorbim din când în când”, a transmis latifundiarul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

