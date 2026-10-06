Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali știe decizia lui Hagi: “N-are cu cine, eu făceam 25 de schimbări la pauză! Are România vreun jucător de 7 milioane?”

Gigi Becali știe deja decizia pe care Gică Hagi o va lua după eșecurile României în UEFA Nations League. Patronul FCSB i-a atacat pe jucătorii români.
Răzvan Rădulescu
06.10.2026 | 12:26
Gigi Becali stie decizia lui Hagi Nare cu cine eu faceam 25 de schimbari la pauza Are Romania vreun jucator de 7 milioane
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali știe deja ce decizie va lua Gică Hagi după eșecurile României din Nations League. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit despre decizia pe care Gică Hagi urmează să o ia privind viitorul pe banca naționalei de fotbal a României. Patronul FCSB, care i-a criticat dur pe jucătorii români, e convins că „Regele” nu va părăsi corabia tricoloră în acest moment.

Pleacă sau nu Gică Hagi de la naționala României? Gigi Becali are răspunsul: „Nu-l interesează banii”

Fotbalul românesc a fost luat prin surprindere de începutul catastrofal al lui Gică Hagi pe banca echipei naționale. Înfrângerile dure cu Suedia, de două ori, Bosnia și Polonia i-au clătinat încrederea selecționerului, iar viitorul acestuia la cârma primei reprezentative a devenit subiect de discuție.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, care i-a luat apărarea lui Gică Hagi și a criticat duri jucătorii români, este de părere că fostul decar al „Generației de Aur” nu va face pasul în spate. „Eu am spus, repet de o mie de ori. Nu avem cu cine. Gică Hagi, săracul, fiind mare, geniu fotbalistic, încearcă, are ambiție. El arată că vrea să facă, dar nu poate face. Nu poate să facă ceva nici 17.000 de antrenori.

Nu are cu cine! Nu are cum, nu poate. Eu tot timpul, imediat, când e vorba de lucruri din astea, vin și recurg la chestiunea materială. Lumea zice de Gigi Becali și bani. America conduce lumea pentru că are bani. Nu? Eu fac fotbal că am bani, ceilalți câștigă Liga Campionilor pentru că au bani. De ce nu se retrage Gică Hagi? Pe el nu-l interesează banii, are bani. El nu se retrage pentru că e foarte ambițios, dar să dea Dumnezeu să-i iasă cât de cât ceva, după se face de râs.

ADVERTISEMENT
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații...
Digi24.ro
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral

Arată rău, dar el nu se retrage. Hagi este mai întărâtat acum, deși cred că în mintea lui începe să se pună întrebarea. ‘Oare chiar nu avem deloc valoare?’. Așa cred, nu am vorbit cu el, mi-e rușine să vorbesc acum cu el. Nu credea în viața vieților că se va întâmpla așa ceva. El spunea tot timpul că echipa națională a României are valoare și că trebuie să fie sus. El credea, nu e un om fals. Nu zice niciodată un cuvânt în care nu crede”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
Digisport.ro
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști

Gigi Becali, nedumerit: „Spune-mi un jucător român care face 7 milioane de euro”

În continuare, patronul FCSB i-a pus la zid pe jucătorii români pentru lipsa de valoare. Lui Gigi Becali i-a fost extrem de greu să găsească un fotbalist român care să valoreze, în realitate, cel puțin 7 milioane de euro. Spune-mi un jucător român care face 7 milioane de euro. Nu 10, 7 milioane de euro! Spune-mi un singur nume. Nici de 5 nu poți, păi și atunci?

ADVERTISEMENT

Gică Hagi ce poate să facă? Să-l ia Gică să bage talent în el? Nu poți, e de la Dumnezeu, nu poate nimeni. Gică Hagi e ambițios, dar nu trebuie să mai vorbească, să spună că vrea să facă, dar eu nu cred că poate. Să fie mai puțin optimist cu aceste mesaje. Echipa națională, aseară, a jucat bine, ca dovadă că Gică Hagi e bun. Dar nu ai cum să-i bați pe ăia, care au jucători de 10, 15, 20, 25 de milioane de euro. De Rațiu, care are cotă, am spus și eu că îmi place, dar la mine nu e pe cotă, am eu cote… Cota 1.400, 2.500, nu e pe cote aici”, a mai spus omul de afaceri.

„Câte schimbări făceați la pauză?” Gigi Becali nu a stat pe gânduri după România – Suedia 0-1

Deși l-a lăudat pe Andrei Rațiu în trecut, Gigi Becali a fost total nemulțumit de prestația tricolorului de la Rayo Vallecano în duelul cu Suedia. În schimb, patronul FCSB l-a remarcat pe Lisav Eissat, care evoluează în Championship, la Bristol City.

ADVERTISEMENT

„Rațiu e valoros, dar eu spun cât costă el? Aia e valoarea lui, nu cât e pe catalog. Rațiu îmi place, dar la ce am văzut… De-aia nu dă lumea bani pe el. Mie îmi place că nu sunt mare specialist, dar specialiștii nu dau bani pe el. A trecut ca pe bulevard pe lângă el. Mie îmi plac jucătorii care driblează și cei de atac.

Cât dă cineva la ora asta pe Drăgușin? Eu spun că pe Radu Drăgușin nu dă nimeni nici 10 milioane de euro. Nu avem niciun jucător care să dribleze (n.r. câte schimbări făceați la pauză?) 25! Eissat mie îmi place, e fotbalist. O să crească, o să fie fotbalist, o să vezi. Ce grijă să mai am eu de academia FCSB?”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.

„Gică Hagi e Nastratin Hogea al României! Suntem măgărușul grupei!” Horia Ivanovici, mesaj...
Fanatik
„Gică Hagi e Nastratin Hogea al României! Suntem măgărușul grupei!” Horia Ivanovici, mesaj cu tâlc după România – Suedia 0-1
Adi Ilie, gluma zilei după a patra înfrângere a României: „Așa am jucat:...
Fanatik
Adi Ilie, gluma zilei după a patra înfrângere a României: „Așa am jucat: am fluturat batistele albe”
Echipa de start a lui Gică Hagi în România – Suedia: Ianis Hagi,...
Fanatik
Echipa de start a lui Gică Hagi în România – Suedia: Ianis Hagi, doar rezervă! Update
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Moment uluitor în direct! Fostul președinte al lui Dinamo a făcut un gest...
iamsport.ro
Moment uluitor în direct! Fostul președinte al lui Dinamo a făcut un gest fără precedent, după ce România a pierdut cu Suedia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!