Gigi Becali știe decizia lui Hagi: “N-are cu cine, eu făceam 25 de schimbări la pauză! Are România vreun jucător de 7 milioane?”

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Gigi Becali a vorbit despre decizia pe care Gică Hagi urmează să o ia privind viitorul pe banca naționalei de fotbal a României. Patronul FCSB, care i-a criticat dur pe jucătorii români, e convins că „Regele” nu va părăsi corabia tricoloră în acest moment.

Pleacă sau nu Gică Hagi de la naționala României? Gigi Becali are răspunsul: „Nu-l interesează banii”

Fotbalul românesc a fost luat prin surprindere de începutul catastrofal al lui Gică Hagi pe banca echipei naționale. Înfrângerile dure cu Suedia, de două ori, Bosnia și Polonia i-au clătinat încrederea selecționerului, iar viitorul acestuia la cârma primei reprezentative a devenit subiect de discuție.

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Gigi Becali, care și a criticat duri jucătorii români, este de părere că fostul decar al „Generației de Aur” nu va face pasul în spate. „Eu am spus, repet de o mie de ori. Nu avem cu cine. Gică Hagi, săracul, fiind mare, geniu fotbalistic, încearcă, are ambiție. El arată că vrea să facă, dar nu poate face. Nu poate să facă ceva nici 17.000 de antrenori.

Nu are cu cine! Nu are cum, nu poate. Eu tot timpul, imediat, când e vorba de lucruri din astea, vin și recurg la chestiunea materială. Lumea zice de Gigi Becali și bani. America conduce lumea pentru că are bani. Nu? Eu fac fotbal că am bani, ceilalți câștigă Liga Campionilor pentru că au bani. De ce nu se retrage Gică Hagi? Pe el nu-l interesează banii, are bani. El nu se retrage pentru că e foarte ambițios, dar să dea Dumnezeu să-i iasă cât de cât ceva, după se face de râs.

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Arată rău, dar el nu se retrage. Hagi este mai întărâtat acum, deși cred că în mintea lui începe să se pună întrebarea. ‘Oare chiar nu avem deloc valoare?’. Așa cred, nu am vorbit cu el, mi-e rușine să vorbesc acum cu el. Nu credea în viața vieților că se va întâmpla așa ceva. El spunea tot timpul că echipa națională a României are valoare și că trebuie să fie sus. El credea, nu e un om fals. Nu zice niciodată un cuvânt în care nu crede”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali, nedumerit: „Spune-mi un jucător român care face 7 milioane de euro”

În continuare, patronul FCSB i-a pus la zid pe . Lui Gigi Becali i-a fost extrem de greu să găsească un fotbalist român care să valoreze, în realitate, cel puțin 7 milioane de euro. „Spune-mi un jucător român care face 7 milioane de euro. Nu 10, 7 milioane de euro! Spune-mi un singur nume. Nici de 5 nu poți, păi și atunci?

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Gică Hagi ce poate să facă? Să-l ia Gică să bage talent în el? Nu poți, e de la Dumnezeu, nu poate nimeni. Gică Hagi e ambițios, dar nu trebuie să mai vorbească, să spună că vrea să facă, dar eu nu cred că poate. Să fie mai puțin optimist cu aceste mesaje. Echipa națională, aseară, a jucat bine, ca dovadă că Gică Hagi e bun. Dar nu ai cum să-i bați pe ăia, care au jucători de 10, 15, 20, 25 de milioane de euro. De Rațiu, care are cotă, am spus și eu că îmi place, dar la mine nu e pe cotă, am eu cote… Cota 1.400, 2.500, nu e pe cote aici”, a mai spus omul de afaceri.

„Câte schimbări făceați la pauză?” Gigi Becali nu a stat pe gânduri după România – Suedia 0-1

a fost total nemulțumit de prestația tricolorului de la Rayo Vallecano în duelul cu Suedia. În schimb, patronul FCSB l-a remarcat pe Lisav Eissat, care evoluează în Championship, la Bristol City.

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„Rațiu e valoros, dar eu spun cât costă el? Aia e valoarea lui, nu cât e pe catalog. Rațiu îmi place, dar la ce am văzut… De-aia nu dă lumea bani pe el. Mie îmi place că nu sunt mare specialist, dar specialiștii nu dau bani pe el. A trecut ca pe bulevard pe lângă el. Mie îmi plac jucătorii care driblează și cei de atac.

Cât dă cineva la ora asta pe Drăgușin? Eu spun că pe Radu Drăgușin nu dă nimeni nici 10 milioane de euro. Nu avem niciun jucător care să dribleze (n.r. câte schimbări făceați la pauză?) 25! Eissat mie îmi place, e fotbalist. O să crească, o să fie fotbalist, o să vezi. Ce grijă să mai am eu de academia FCSB?”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.