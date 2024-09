Gigi Becali știe deja aproape toți titularii pentru CFR Cluj – FCSB. Ce i-a spus Pintilii despre Bîrligea. „E vijelie! Are bărbăție”

Gigi Becali se gândește încă de pe acum la CFR Cluj – FCSB, chiar dacă SuperLiga e întreruptă din cauza meciurilor echipelor naționale. Patronul campioanei României a făcut deja primul „11” pentru derby-ul din Gruia.

Cum va arăta FCSB la derby-ul cu CFR Cluj. Gigi Becali a făcut echipa în direct: „Poate jucăm 4-1-5”

Gigi Becali e cu gândul mai mult la ce se întâmplă în SuperLiga, acolo unde echipa sa are nevoie de recuperat multe puncte. FCSB e doar pe locul 9, cu 8 puncte, la patru lungimi de play-off. Pe roș-albaștri îi așteaptă însă un meci complicat, derby-ul cu CFR Cluj.

„La meciul cu CFR mă gândesc imediat după ultimul meci avut. Acum deja facem calculele. Mă uit să văd play-off-ul. Trebuie să intru mai repede pe locul 6. În fiecare zi mă gândesc.

Mă gândesc în fiecare zi la așezare, ce o să fie, cum o să joace ăla sau ăla. Nu poți să înțelegi trările unui patron de fotbal sau un antrenor. El gândește numai fotbal. Cum o să fie dacă jucăm așa, dacă îl pune pe ăla acolo. Hai să vedem. Că e o formulă nouă, cu Tănase, Tănase care acum își intră în formă.

Hai să vedem cum o să fie cu Baeten, că intră Baeten, să îl vedem și pe el că nu a jucat niciodată titular. O să jucăm cu Baeten acum. Numai Miculescu și-a câștigat postul, Baeten nu încă. Mi-a plăcut de el, dar să îl vedem acum. Miculescu și-a câștigat postul de titular atacant stânga, dreapta.

Mă gândesc cum să fie cea mai inspirată formulă. Să vedem când va juca și Bîrligea, dacă joacă atacant, dacă joacă Popa atacant. Ori jucăm cu doi. Ori joacă Bîrligea în stânga, Tănase și Olaru interi, să jucăm 4-1-5”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Bîrligea, one-man show la antrenamentele FCSB: „Am vorbit cu Pintilii. Mi-a zis că avem atacant”

FCSB nu se poate baza pe serviciile lui Daniel Bîrligea în următoarea etapă Totuși, Gigi Becali abia așteaptă să îl vadă la lucru pe 9-arul campioanei.

„(n.r. – Ce mai poate Bîrligea în afară de număr 9?) Poate să joace orice. Stânga, dreapta. Are viteză, are forță. Vine din dreapta, din stânga, zici că e tanc american. Sunt încântați ăștia la antrenamente.

Am vorbit și azi cu Pintilii. Mi-a zis că e atacant de valoare. Dă goluri. Îl vezi la antrenamente. Cine dă goluri la antrenamente, dă și la meciuri. D-abia acum avem atacant. O să jucăm atacant cu el, îți dai seama.

Și are cică o seninătate, o liniște. Nu are nicio treabă. Parca e de 100 de ani la noi. E foarte stabil mental. Are o siguranță a lui. Are o bărbăție”, a conchis patronul campioanei României.

Cum ar putea arăta FCSB la derby-ul cu CFR Cluj

Târnovanu – Pantea, Ngezana, Dawa, Radunovic – Lixandru, Șut – Baeten, Olaru, Miculescu – Tănase

