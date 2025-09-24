Sport

Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”

Jurnaliștii olandezi au reacționat înainte de meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Ce au spus despre patronul Gigi Becali.
Mihai Dragomir
24.09.2025 | 09:30
Ce au scris jurnaliștii olandezi despre Gigi Becali înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB joacă joi seară în deplasare cu Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League, partidă ce va fi arbitrată de un fost soldat eston. Jurnaliștii olandezi au reacționat înaintea meciului la adresa lui Gigi Becali, cel care a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că va băga echipa a doua.

Gigi Becali i-a șocat pe olandezi. Ce au scris jurnaliștii înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Aventura europeană a FCSB-ului începe oficial în Olanda, joi, în meciul contra celor de la Go Ahead Eagles. Eșecul suferit cu FC Botoșani în campionat a ajuns și la urechile jurnaliștilor olandezi, care au reacționat pe seama patronului Gigi Becali.

„Haos în România! Patronul intervine”, au titrat cei de la vi.nl, care au scris ulterior despre FCSB că: „Se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB este, în orice caz, complet sătul”.

Olandezii cunosc parcursul recent al campioanei României în campionat, subliniind încă o dată starea de nervozitate a lui Gigi Becali: „Clubul românesc, care de obicei joacă în top, are în continuare doar o victorie în 10 meciuri. Iar proprietarul George Becali a ajuns la capătul răbdării”.

„Un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară!”

Olandezii au aflat și de faptul că Adrian Șut nu va putea evolua în meciul de joi seară, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. „Adrian Sut nu este suficient de în formă pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat. Mijlocașul a luptat contra cronometru pentru a ajunge la meciul cu Go Ahead, dar nu va reuși”, au scris și jurnaliștii batavi.

Cea mai dură remarcă făcută de presa din Olanda a fost cea legată de poziția FCSB-ului în campionat: „Antrenorul Melvin Boel pare să-și poată pregăti echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară”, mai precizează sursa menționată.

