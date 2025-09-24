Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”

FCSB joacă joi seară în deplasare cu Go Ahead Eagles în prima etapă din Europa League, . Jurnaliștii olandezi au reacționat înaintea meciului la adresa lui Gigi Becali,

ADVERTISEMENT

Gigi Becali i-a șocat pe olandezi. Ce au scris jurnaliștii înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Aventura europeană a FCSB-ului începe oficial în Olanda, joi, în meciul contra celor de la Go Ahead Eagles. Eșecul suferit cu FC Botoșani în campionat a ajuns și la urechile jurnaliștilor olandezi, care au reacționat pe seama patronului Gigi Becali.

„Haos în România! Patronul intervine”, au titrat cei de la , care au scris ulterior despre FCSB că: „Se află într-o criză totală. Proprietarul clubului românesc FCSB este, în orice caz, complet sătul”.

ADVERTISEMENT

Olandezii cunosc parcursul recent al campioanei României în campionat, subliniind încă o dată starea de nervozitate a lui Gigi Becali: „Clubul românesc, care de obicei joacă în top, are în continuare doar o victorie în 10 meciuri. Iar proprietarul George Becali a ajuns la capătul răbdării”.

„Un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară!”

Olandezii au aflat și de faptul că Adrian Șut nu va putea evolua în meciul de joi seară, „Adrian Sut nu este suficient de în formă pentru a face cunoștință cu Vetkampstraat. Mijlocașul a luptat contra cronometru pentru a ajunge la meciul cu Go Ahead, dar nu va reuși”, au scris și jurnaliștii batavi.

ADVERTISEMENT

Cea mai dură remarcă făcută de presa din Olanda a fost cea legată de poziția FCSB-ului în campionat: „Antrenorul Melvin Boel pare să-și poată pregăti echipa pentru confruntarea cu un adversar imprevizibil din România, care între timp trebuie să lupte împotriva retrogradării în propria țară”, mai precizează sursa menționată.