Gigi Becali – Șumudică, dialog-bombă în direct la Fanatik SuperLiga. „Tu vrei să fii și antrenor, și actor” / „Din minutul 80, erai cu mătăniile în mână”

FCSB – Rapid 3-3 este meciul campionatului până acum. pentru fanii celor două echipe, ambele formaţii fiind la conducere la un moment dat, iar finalul a fost unul incendiar în care roş-albaştrii au ratat şansa victoriei.

Gigi Becali – Șumudică, dialog-bombă în direct la Fanatik SuperLiga

Derby-ul a continuat la FANATIK SUPERLIGA cu un dialog fabulos între Gigi Becali şi Marius Şumudică. Cei doi s-au contrat, dar au şi clarificat în direct câteva chestiuni arzătoare, cum ar fi şi acuzele de dopaj din partea Rapidului:

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: Băi, Şumi, ce faci? Felicitări, ai egalat în 10 oameni, era să şi câştigi, mă!

Marius Şumudică: Felicitări şi dumneavoastră, domnule Gigi Becali! Şi pentru tot parcursul dumneavoastră în Europa, băgaţi banii familiei într-o echipă care arată foarte bine.

Becali: Mă bucur că ţii cont de tot ce îţi spun. Ţi-am spus să îţi iei geacă serioasă, ţi-ai luat.

ADVERTISEMENT

Şumudică: Geaca respectivă este una neagră şi suporterii dumneavoastră, din păcate, au pătat-o cu nişte excremente şi a devenit ca cealaltă dinainte.

Şumi: “Eu n-am spus niciodată că echipa FCSB se dopează şi nu cred aceste lucruri”

Becali: Şumi, tu eşti obişnuit cu astea!

Şumudică: Eu spuneam Gigi, că eram prieteni.

Becali: Nu mă supăr. Dacă îmi spui Gigi, suntem prieteni.

Şumudică: Eşti prietenul meu şi te respect şi de aia îţi zic Gigi acum.

Becali: N-ai mai spus Gigi ştii de ce? Ai dat nişte declaraţii urâte cu dopajul, că acolo e familia mea.

ADVERTISEMENT

Şumudică: Eşti într-o eroare. Eu n-am spus niciodată că echipa FCSB se dopează şi nu cred aceste lucruri. Ieri au fost şase jucători de la noi şi şase de la FCSB la testul doping. Eu nu cred că jucătorii de la FCSB se dopează.

ADVERTISEMENT

Becali: “Tu vrei să fii şi antrenor şi actor. Nu merge”

Becali: Ştii cum se întâmplă câteodată. Că au mai făcut unii şi apoi au ieşit din partea cealaltă, de la ei dopaţi. Eu nu zic de voi. . Dar, măi Şumi, eu ţi-am dat sfaturi părinteşti.

Şumudică: Da, gata, am apărut cu geaca neagră.

Becali: Ţi-am spus, vii la Rapid, fii serios! Că nu le place la oameni. Ţi-am zis aşa?

Şumudică: Hai să trecem mai departe, da, mi-ai zis.

Becali: Băi, Şumi, tu eşti un bun antrenor. Dar oamenii vor doar antrenor. Tu vrei să fii şi antrenor şi actor. Nu merge.

Şumudică: “Sunt ferm convins că din minutul 83 erai cu mătăniile în mână şi te rugai”

Şumudică: Ok, ieri n-am fost actor. Am dus multe în cârcă, Gigi. Şi tu eşti băiat crescut pe stradă. Tu, pe vremuri, ai ajuns bogat că ai fost şmecher. Eu te respect că ai fost şmecher. Acum, că te-ai schimbat, ai mers spre crediţă, te respect. Între noi doi există un respect aparte. Dar ieri, ceea ce s-a întâmplat la meci, am rezistat cu brio. Mă gândeam să nu reacţionez. Nu este uşor să ai la doi metri în spate fel de fel de oameni care aruncă cu fel de fel de lucruri.

Becali: Păi de aia ţi-a dat Dumnezeu egalul. Pentru smerenia ta, pentru umilinţa ta. De aia ţi-a dat Dumnezeu egalul.

Şumudică: Ţie ţi-a dat Dumnezeu egalul, că era să pierzi. Este un rezultat echitabil sau chiar puteaţi să câştigaţi. Dar sunt ferm convins că din minutul 83 erai cu mătăniile în mână şi te rugai.

Becali: Da, nu din minutul 83. Eu mă rog continuu. Şi acum când vorbesc cu voi. Când aţi luat voi conducerea am spus: “Doamne, măcar dă-mi un egal!”.

Şumudică: Vezi că tu te rugai şi nu eu?

Becali, mesaj pentru Şumudică: “Când faci jocurile altora, înseamnă că n-ai demnitatea ta. Iar tu eşti om demn”

Becali: Şumi, tu trebuie să ne suporţi, pentru că tu… De ce n-au treabă cu alţii? Suportă-le şi gata. Eu după meci ţi-a spus pantera.

Şumudică: O să spun public şi rămâne în analele fotbalului. Stai liniştit, Gigi, că Şumudică niciodată nu va face jocurile nimănui. Nimănui.

Becali: Eu ştiu asta. Când faci jocurile altora, înseamnă că n-ai demnitatea ta. Iar tu eşti om demn. Tu faci caterinca, dar meseria ta nu ţi-o vinzi. Deci nu îmi fac probleme de asta. Cum să faci? În primul rând, tu nu ştii dacă câştigi Cupa. Dar locul 2 sau locul 3 poţi să îl iei. Locul 1 n-ai cum, că sunt trei în faţa ta.