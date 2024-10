Gigi Becali, supărat după FCSB – Gloria Buzău 3-2: “N-avem profesionalism. Sunt nişte jucători, le-am dat şanse, dar îmi pare rău de ei”. L-a făcut praf pe Panţîru

FCSB s-a impus la limită, scor 3-2, cu Gloria Buzău. şi apoi . În final, Cestor a marcat şi le-a dat emoţii roş-albaştrilor.

Gigi Becali, supărat după FCSB – Gloria Buzău 3-2: “N-avem profesionalism”

Gigi Becali a intrat supărat în direct la Digisport. Patronul FCSB-ului l-a criticat pe Darius Olaru pentru că a dat pase decisive când trebuia să liniştească meciul, dar şi pe Panţîru, pe care l-a schimbat înainte de pauză:

“Am avut emoţii, nu mari, dar am avut. Dacă ai două goluri diferenţă, te distrezi cu adversarul. Nu mai rişti. A început Olaru numai pase decisive. Chiar discutam în timpul meciului că putem să luăm gol.

Am luat golul şi au început emoţiile. De ce? Că n-avem profesionalism. La 3-1 nu mai are adversarul mingea. Era echipa obosită. Ce rost are să mai recuperăm? Să alergăm după ea?

Pe mine m-a enervat chestiunea asta. Ai 3-1 şi dai şansa adversarului. În meciul ăsta am văzut ceva. Că nu trebuie să fiu băiat bun la echipă. Ţi-am zis că sunt nişte jucători, le dau şanse, că îmi pare rău de ei.

“De ce să joc cu doi închizători cu Buzăul? Am câştigat meciul, am reglat-o şi gata”

Nu mai vreau să spun cine. La Panţîru e clar. I-am prelungit contractul şi i-am zis să nu îl mai bage. Face numai prostii. Pierdem punctele din aceste prostii. Eu m-am luat după ei, să jucăm cu doi închizători.

De ce să joc cu doi închizători cu Buzăul? Am câştigat meciul, am reglat-o şi gata. Sunt amărât, normal că sunt. Dacă nu puteţi câştiga cu Buzăul… Nu-i în regulă asta.

Mulţumesc lui Dumnezeu şi lor, am câştigat trei puncte, dar nu mi-a plăcut atitudinea la final. Nici atitudinea lui Olaru nu mi-a plăcut la final. De ce să dai pase decisive? De ce să aibă ei mingea? De ce să alerge echipa, că şi aşa e obosită?

“Olaru mai are patru ani contract. Dar eu dacă îi măresc contractul, îi măresc şi clauza”

Olaru este el şi restul lumii. Dar asta nu înseamnă că nu îl cert şi pe el. Dar eu trebuie să îl cert ca să nu mai facă data viitoare aşa. Le-am spus să se distreze cu adversarul la 3-1.

Când ai două goluri diferenţă, nu mai am nevoie de pasa asta. Olaru mai are patru ani contract. Dar eu dacă îi măresc contractul, îi măresc şi clauza. El are cinci milioane. Şi nu îi convine.

El cartonaşe roşii ştie cum să le ia. Dacă a câştigat echipa, a ştiut când să îl ia. Dacă lucrurile ies bine, sunt perfecte”, a spus Gigi Becali la Digisport.