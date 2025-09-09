Sport

Gigi Becali, supărat pe Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: „N-am mai văzut așa ceva!”. Detalii despre accidentarea lui Șut

Gigi Becali a reacționat la adresa lui Mircea Lucescu la scurt timp după finalul meciului Cipru - România 2-2. Ce a spus patronul de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.09.2025 | 00:40
Gigi Becali suparat pe Mircea Lucescu dupa Cipru Romania 22 Nam mai vazut asa ceva Detalii despre accidentarea lui Sut
Gigi Becali și Mircea Lucescu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Deși a punctat în mai multe rânduri că nu vrea să îl critice pe selecționer, întrucât îi respectă foarte mult cariera de antrenor, omul de afaceri din Pipera și-a exprimat totuși o oarecare supărare față de „Il Luce”.

Gigi Becali, deranjat de decizia lui Mircea Lucescu de a nu miza mai mult pe jucătorii de la FCSB în Cipru – România 2-2: „Pentru ce să-i iei? N-am mai văzut așa ceva!”

Concret, este vorba despre faptul că experimentatul tehnician nu s-a bazat decât foarte puțin pe jucătorii campioanei din Superliga convocați pentru această acțiune. De asemenea, Becali a contestat și că Alex Mitriță și Ștefan Baiaram nu au fost folosiți la Nicosia.

Pe de altă parte, finanțatorul de la FCSB a fost întrebat și despre accidentarea lui Adrian Șut și a lăsat de înțeles că nu ar fi vorba despre ceva foarte grav în ceea ce îl privește pe mijlocașul defensiv.

„N-am trăit meciul în niciun fel, că nu mă interesează. Dacă erau pe bancă băieții mei, nu m-am mai uitat. M-am uitat la altceva și am coborât, am mâncat, am văzut 2-0. Mi-a zis MM că e 2-1. Vorbeam cu el la telefon. Nu m-am uitat. Nu mă interesează.

Dacă ai 7 jucători, toți pe bancă, ce să te mai intereseze? Pentru ce să îi iei dacă îi ții pe bancă? N-am mai văzut așa ceva! Ce să facem? Asta e! Nu pot să zic nimic. Dacă era altcineva vorbeam, dar e Mircea Lucescu, nu pot să zic nimic.

Patronul de la FCSB a plusat: „Mitriță și Baiaram sunt cei mai buni jucători, nu au jucat”

Am vorbit cu Șut acum. A zis că nu i s-a umflat (n.r. glezna) și că îl doare la mers. Să dea Dumnezeu să fie ceva ușor. Ce pot să zic este că cei mai buni jucători sunt Mitriță și Baiaram. Ăștia sunt cei mai buni jucători la ora asta și nici nu sunt ai mei. Nu au jucat.

Îl bagi pe Sorescu? Bagă-l pe Miculescu în dreapta, scoate-l pe Man și bagă pe Mitriță sau Baiaram și bagă pe Miculescu în dreapta. Nu vorbesc de Lucescu pentru că îi port respect.

Cei mai buni jucători, Mitriță și Baiaram, nu au jucat. Nu pot să vorbesc de Lucescu, dacă era oricine altcineva, îți dai seama… Are o vârstă, o valoare. Sunt cei mai buni jucători Mitriță și Baiaram. Părerea mea este că unul trebuia să joace”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
