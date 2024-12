Gigi Becali, supărat rău după Farul – FCSB 1-1: „Bîrligea s-a crezut marele Messi! De ce să fie obosit? Pentru că a primit premii la Super Gala Fanatik?”

. , în prima repriză a duelului. Deși au dominat autoritar preț de 45 de minute, băieții pregătiți de Elias Charalambous au slăbit turația și s-au văzut egalați.

Gigi Becali, supărat rău după Farul – FCSB 1-1: „Bîrligea s-a crezut marele Messi! Tănase e obosit! M-am enervat!”

Gigi Becali a oferit prima reacție după Farul – FCSB în direct la FANATIK SUPERLIGA. Patronul roș-albaștrilor a fost vizibil dezamăgit de prestația jucătorilor săi. Ba mai mult, „preferații” (n.r Daniel Bîrligea și Florin Tănase) latifundiarului din Pipera au fost înlocuiți la pauza meciului de la Ovidiu.

ADVERTISEMENT

„1-1 domnule Becali la Constanța, cu Farul, cum vi se pare rezultatul după ce ați văzut ambele reprize? În prima a fost mai bună FCSB-ul, iar în a doua a fost mai bună Farul”, a fost întrebarea adresată de Cristi Coste patronului roș-albaștrilor.

Reacția lui Gigi Becali a venit rapid, „omul cu banii de la FCSB” susținând că rezultatul este unul corect, însă acesta a mărturisit că este supărat de prestația jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

„Ce să mi se pară? Păi e un rezultat corect. Normal că sunt supărat, cum să nu fii supărat? (n.r v-ați fi așteptat să câștigați, nu?) Nu că m-am așteptat, dar când intri și nu joci fotbal așa se întâmplă.

Așa se întâmplă dacă joci fotbal la miștio. Dacă pe Bîrligea tot l-am lăudat, l-am lăudat, omul s-a crezut acum marele Messi și ce să mai joace el, să se concentreze.

ADVERTISEMENT

Tănase probabil e obosit.. ce să-i faci. Nu știu ce să mai zic, hai că m-am enervat. (n.r Crețu a jucat și el slab) Nu e vorba aici de Crețu, lasă-mă cu Crețu, aici e vorba de Bîrligea, de Tănase.. lui Olaru nu ai ce să-i faci”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA după Farul – FCSB.

„Bîrligea e atacantul anului la Fanatik și nu îi mai arde de fotbal”

în cadrul SUPER GALA FANATIK. Patronul FCSB-ului susține că fotbalistul adus de la CFR Cluj a jucat la „mișto” după distincția primită din partea site-ului nostru.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte dezamăgit. Nu am… Sunt foarte supărat. Mi-e că spun lucruri de care o să îmi pare rău. Atacantul anului, nu îi mai arde de fotbal. Bîrligea, la mișto!

Sunt oamenii calificați în Europa, nu mai contează acum ce zice Becali. Bîrligea, la cum a jucat, nu face nici 100.000 de euro, ce 15 milioane! Și Tănase a jucat la mișto.

Pe Tănase am vrut să-l scot în minutul 20. Bă, prietenia e prietenie, fotbalul e fotbal! Nu jucăm la mișto aici. Am vrut să-i scot pe el și Bîrligea în minutul 20. La pauză am zis să joace Miculescu atacant și Baeten în dreapta.

Trebuie să câștigăm meciurile și în campionat, nu doar în Europa. A fost Bîrligea obosit? De asta a dat călcâie? Lasă, să jucăm așa, că noi suntem calificați în Europa. Mai bine așa. Bîrligea ia premii, el e mare jucător. Să joace el cu Iași? El se distrează pe teren. Nu a câștigat niciun duel. A dat ba cu pieptul, ba cu călcâiul și a trimis numai la adversari”, a declarat Gigi Becali la .

Risto Radunovic, aproape de golul victoriei în Farul – FCSB

În minutul 83 al întâlnirii, arbitrul George Găman a fost chemat la camera VAR pentru a revedea o fază întâmplată în careul Farului, când o minge l-a lovit în braț pe Ionuț Vînă. Centralul a decis să acorde lovitură de pedeapsă, însă ce a urmat a fost șocant.

Risto Radunovic, unul dintre cei mai experimentați jucători de la FCSB, a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri. Fundașul muntenegrean a șutat plasat, însă Buzbuchi a parat și a risipit șansele roș-albaștrilor la victorie.

Gigi Becali, furios după Farul - FCSB