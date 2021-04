Gigi Becali surprinde: “N-am ce să-i reproșez lui Istvan Kovacs”

Gigi Becali a surprins la finalul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB, pierdut de echipa pe care o patronează cu 0-2. Patronul FCSB l-a apărat pe Istvan Kovacs, arbitrul pe care îl criticase în mai multe rânduri și care nu a acordat un penalty în meciul cu oltenii.

Gigi Becali surprinde după ce Istvan Kovacs nu a acordat un penalty FCSB-ului

Patronul FSCB l-a certat pe Crețu că a luat cartonaș roșu stupid la finalul meciului cu Sepsi și a glumit pe seama testelor anti-doping spunând că de aia nu mai câștigă echipa lui pentru că au apărut aceste teste:

“Ne testează antidoping și de-aia nu mai câștigăm. Echipa e decimată, Crețu a făcut și el ce a făcut, avem jucătorii de bază accidentați. Noi am controlat meciul, Cicâldău a dat o execuție care nu ai cum s-o parezi.

Repriza a doua, e adevărat am avut om în plus, trebuia să câștigi meciul. Tănase a luat puțin în glumă meciul ăsta, am luat golul pe care l-am luat, probabil Vlad voia să facă o acrobație că prea l-am lăudat.

“Nu am ce să-i reproșez lui Kovacs, Niță dă în minge și în intenția jocului îl calcă Bancu”

Nu am ce să-i reproșez lui Kovacs, Niță dă în minge și în intenția jocului îl calcă Bancu. Când greșește omul, nu o să-i reproșez niciodată nimic omului. La Camora nu îl uit, dar aici nu am ce să-i reproșez.

A greșit și Vlad, nu am văzut un portar să greșească așa. Șansele la titlu sunt 100% sau 0%.

“Ideea cu Niță titular a fost ideea lor, că a fost bombă la antrenamente”

Dacă vrei să fii campion, trebuie să bați CFR-ul. Sunt meciuri din trei în trei zile, nu e scădere fizică.

Ideea cu Niță titular a fost ideea lor, că a fost bombă la antrenamente, așa mi-au spus. Oaidă, săracul, aleargă de unul singur și ajunge pe locul doi, n-am ce să fac”, Gigi Becali pentru Digisport.

FCSB a căzut pe locul doi după înfrângerea împotriva celor de la Universitatea Craiova. Luni, de la ora 20:30, roș-albaștrii vor întâlni noul lider din Liga 1, CFR Cluj.

