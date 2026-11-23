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A doua zi după ce , patronul fostei campioane, Gigi Becali, a fost surprins luni dimineață, 23 noiembrie, în biserică, participând și cântând la slujba de la biserică alături de ceilalți enoriași.

Gigi Becali, la slujba de luni dimineață după FC Argeș – FCSB 0-0

Gigi Becali este de ani de zile dedicat trup şi suflet credinţei şi bisericii. În imaginile surprinse în lăcașul de cult, finanțatorul „roș-albaștrilor” stă așezat pe un scaun, cu o carte în mână, și intonează rugăciuni alături de preoți și credincioși. Momentul vine la scurt timp după un nou pas greșit al echipei pregătite de Laurențiu Reghecampf în SuperLiga, în etapa a 16-a, duel în care FCSB a dominat la posesie și ocazii, dar nu a reușit să spargă apărarea piteștenilor.

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Ce slujbă se oficiază luni, 23 noiembrie, și cu ce ocazie

Potrivit calendarului creștin-ortodox, luni, 23 noiembrie 2026, este o zi obișnuită de lucru din Postul Nașterii Domnului (Postul Crăciunului), în care se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (liturghia obișnuită oficiată în majoritatea zilelor din an, cu excepția zilelor în care rânduiala prevede altceva).

Slujba are loc în contextul pomenirii sfinților zilei, în frunte cu Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii (însemnat cu cruce neagră în calendarul ortodox), alături de Sfântul Ierarh Amfilohie, episcopul Iconiei, și Sfântul Grigorie, episcopul Acragandelor. Totodată, în această zi de luni din Postul Crăciunului este dezlegare la pește.

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Gigi Becali a explicat cum arată o zi obișnuită pentru el la biserică

Recent, , aşa cum ar fi fost surprins. „Eu merg la biserică la 2 noaptea şi stau până după 7 dimineaţa. Noaptea, de la ora 2 începe slujba. Şi dup-aia, de la ora 6 la 7 şi jumătate, urmează Sfânta Liturghie. Apoi eu mă duc şi sus, că avem două altare. Eu stau la două slujbe, două liturghii, dar mă împărtăşesc numai la una”, a povestit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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