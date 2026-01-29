Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo – Foresta 4-5. Foto

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Gigi Becali a fost la originea mai multor gesturi și fapte apreciate de oamenii din lumea fotbalului românesc. Robert Niță a dezvăluit, în această săptămână, ce surpriză i-a făcut patronul celor de la FCSB la doar o zi după celebrul și incredibilul meci Dinamo – Foresta 4-5.

De unde a văzut Gigi Becali celebrul Dinamo – Foresta 4-5, din urmă cu un sfert de secol

În urmă cu mai bine de un sfert de veac, pe arena din Ștefan cel Mare, în prezent în curs de demolare, se juca una dintre partidele de referință din istoria fotbalului românesc. Dinamo se distra cu Foresta Fălticeni timp de o oră și marca 4 goluri. Au urmat 30 de minute pentru istorie. Robert Niță și Mihai Botan, ambii cu câte o „dublă”, și Marius Păcurar, consfințeau o lovitură de teatru în „Groapă”: 4-5!

Gigi Becali, intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit faptul că, în noiembrie 2000, a văzut acel meci de la fața locului. Patronul celor de la FCSB a spus, în emisiunea de la FANATIK, că Robert Niță i-a făcut atunci o uriașă bucurie. Era de notorietate faptul că Dinamo se lupta atunci cu Steaua lui Becali și a lui Pițurcă.

„(…) Robert Niță, ca să vezi ce înseamnă un om când face ceva special. El, Robert Niță, m-a bucurat pe mine o dată. Știi când? Când i-a dat 5 goluri lui Dinamo (n.r. 11 noiembrie 2000, Dinamo – Foresta 4-5, de la 4-0). Am fost acolo, la meci. Pe cuvântul meu. Cinci goluri i-a dat lui Dinamo (n.r. Niță a marcat golurile de 4-1 și 4-5)”, a spus Gigi Becali.

Ce surpriză i-a făcut Gigi Becali după memorabilul Dinamo – Foresta 4-5

După cele spuse de patronul celor de la FCSB . Eroul din acel meci de pomină jucat în Ștefan cel Mare a spus că, a doua zi după succesul Forestei cu Dinamo, Gigi Becali i-a făcut o frumoasă surpriză. Omul de afaceri a ținut să-l felicite personal pe Niță pentru evoluția sa de excepție din „Groapă”. Becali s-a dus la un eveniment important din viața fostului fotbalist.

„Știți că domnul Becali, a doua zi (n.r. după meciul Dinamo – Foresta) a venit la botez la fiica mea, la hotel la Bulevard? A venit special, m-a felicitat, m-a luat în brațe. A stat 10 minute și a plecat. / Gigi Becali: „Păi, recunoștința”.

A venit dânsul personal și mi-a transmis felicitări și din partea domnului Victor Pițurcă și din partea domnului (Viorel) Păunescu. A venit dânsul personal. A stat 10 minute. Mi-a spus: ‘am venit să te felicit. Îmi cer scuze că nu pot să rămân la petrecere, dar am venit să te felicit’”, a spus Niță.

Cum a evoluat tabela în incredibilul meci Dinamo – Foresta. De la 4-0 în minutul 62, la 4-5 peste 30 de minute

Pe 11 noiembrie 2000, într-o zi superbă pentru fotbal, , într-un meci considerat la îndemână pentru formația pregătită pe atunci de Cornel Dinu. Era și partida revenirii lui Ionuț Lupescu în tricoul alb-roșu.

În fața a peste 5.000 de fani, totul s-a transformat pentru Dinamo dintr-un galop de sănătate într-un eșec de răsunet. Dinamo părea să defileze în faţa Forestei și conducea cu 3-0 la pauză. Imediat după revenirea de la cabine, Marius Niculae a marcat golul 4.

Din acest moment, moldovenii s-au trezit. După doar 15 minute (min 62), jucătorul împrumutat de Steaua la Fălticeni, însuși Robert Niţă, a dat semnalul revenirii istorice a trupei antrenate de Marin Barbu.

Au urmat două minute, 71 și 73, în care Păcurar și Botan au redus la doar un gol diferența de pe tabelă. Gluma se îngroșa pentru gazde. Apoi, același Botan a marcat pentru un incredibil 4-4 în minutul 82. Bomboana pe colivă a pus-o autorul primului gol, Robert Niță. Acesta a dat lovitura de grație înainte de finalul partidei înscriind pentru 4-5.