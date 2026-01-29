Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo – Foresta 4-5. Foto

Robert Niță, un rapidist recunoscut, a dezvăluit ce surpriză uriașă și extrem de plăcută i-a făcut Gigi Becali. S-a întâmplat a doua zi după celebrul Dinamo - Foresta 4-5.
Adrian Baciu
29.01.2026 | 08:15
Gigi Becali surpriza neasteptata pentru Robert Nita La lasat fara cuvinte pe rapidist a doua zi dupa Dinamo Foresta 45 Foto
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali l-a surprins pe Robert Niță după celebrul Dinamo - Foresta. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, Gigi Becali a fost la originea mai multor gesturi și fapte apreciate de oamenii din lumea fotbalului românesc. Robert Niță a dezvăluit, în această săptămână, ce surpriză i-a făcut patronul celor de la FCSB la doar o zi după celebrul și incredibilul meci Dinamo – Foresta 4-5.

De unde a văzut Gigi Becali celebrul Dinamo – Foresta 4-5, din urmă cu un sfert de secol

În urmă cu mai bine de un sfert de veac, pe arena din Ștefan cel Mare, în prezent în curs de demolare, se juca una dintre partidele de referință din istoria fotbalului românesc. Dinamo se distra cu Foresta Fălticeni timp de o oră și marca 4 goluri. Au urmat 30 de minute pentru istorie. Robert Niță și Mihai Botan, ambii cu câte o „dublă”, și Marius Păcurar, consfințeau o lovitură de teatru în „Groapă”: 4-5!

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit faptul că, în noiembrie 2000, a văzut acel meci de la fața locului. Patronul celor de la FCSB a spus, în emisiunea de la FANATIK, că Robert Niță i-a făcut atunci o uriașă bucurie. Era de notorietate faptul că Dinamo se lupta atunci cu Steaua lui Becali și a lui Pițurcă.

„(…) Robert Niță, ca să vezi ce înseamnă un om când face ceva special. El, Robert Niță, m-a bucurat pe mine o dată. Știi când? Când i-a dat 5 goluri lui Dinamo (n.r. 11 noiembrie 2000, Dinamo – Foresta 4-5, de la 4-0). Am fost acolo, la meci. Pe cuvântul meu. Cinci goluri i-a dat lui Dinamo (n.r. Niță a marcat golurile de 4-1 și 4-5)”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Ce surpriză i-a făcut Gigi Becali după memorabilul Dinamo – Foresta 4-5

După cele spuse de patronul celor de la FCSB a venit o dezvăluire din partea lui Robert Niță. Eroul din acel meci de pomină jucat în Ștefan cel Mare a spus că, a doua zi după succesul Forestei cu Dinamo, Gigi Becali i-a făcut o frumoasă surpriză. Omul de afaceri a ținut să-l felicite personal pe Niță pentru evoluția sa de excepție din „Groapă”. Becali s-a dus la un eveniment important din viața fostului fotbalist.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

„Știți că domnul Becali, a doua zi (n.r. după meciul Dinamo – Foresta) a venit la botez la fiica mea, la hotel la Bulevard? A venit special, m-a felicitat, m-a luat în brațe. A stat 10 minute și a plecat. / Gigi Becali: „Păi, recunoștința”.

A venit dânsul personal și mi-a transmis felicitări și din partea domnului Victor Pițurcă și din partea domnului (Viorel) Păunescu. A venit dânsul personal. A stat 10 minute. Mi-a spus: ‘am venit să te felicit. Îmi cer scuze că nu pot să rămân la petrecere, dar am venit să te felicit’”, a spus Niță.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali Robert Niță
Gigi Becali, vizită la Robert Niță, la botezul fiicei sale, după Dinamo – Foresta 4-5

Cum a evoluat tabela în incredibilul meci Dinamo – Foresta. De la 4-0 în minutul 62, la 4-5 peste 30 de minute

Pe 11 noiembrie 2000, într-o zi superbă pentru fotbal, Dinamo primea vizita celor de la Foresta Fălticeni, într-un meci considerat la îndemână pentru formația pregătită pe atunci de Cornel Dinu. Era și partida revenirii lui Ionuț Lupescu în tricoul alb-roșu.

În fața a peste 5.000 de fani, totul s-a transformat pentru Dinamo dintr-un galop de sănătate într-un eșec de răsunet. Dinamo părea să defileze în faţa Forestei și conducea cu 3-0 la pauză. Imediat după revenirea de la cabine, Marius Niculae a marcat golul 4.

Din acest moment, moldovenii s-au trezit. După doar 15 minute (min 62), jucătorul împrumutat de Steaua la Fălticeni, însuși Robert Niţă, a dat semnalul revenirii istorice a trupei antrenate de Marin Barbu.

Au urmat două minute, 71 și 73, în care Păcurar și Botan au redus la doar un gol diferența de pe tabelă. Gluma se îngroșa pentru gazde. Apoi, același Botan a marcat pentru un incredibil 4-4 în minutul 82. Bomboana pe colivă a pus-o autorul primului gol, Robert Niță. Acesta a dat lovitura de grație înainte de finalul partidei înscriind pentru 4-5.

Gigi Becali, surpriză neașteptată pentru Robert Niță! L-a lăsat fără cuvinte pe rapidist a doua zi după Dinamo - Foresta 4-5. Foto

Cristi Balaj a vorbit deschis despre datoria de 200.000 de euro de la...
Fanatik
Cristi Balaj a vorbit deschis despre datoria de 200.000 de euro de la CFR Cluj. „Am văzut titluri pompoase”. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat...
Fanatik
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali:...
Fanatik
Războiul FCSB – Steaua, pe masa lui Ilie Bolojan! Reacția lui Gigi Becali: „Doar asta poate face el!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
iamsport.ro
Nikita Stoinov: 4.000.000 de euro! Anunțul lui Andrei Nicolescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!