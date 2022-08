Gigi Becali, susținere totală pentru patronul care ar putea să o preia pe Dinamo: ”Are și bani și e și om de onoare”

Vlad Iacob a dezvăluit că sunt , acesta arătându-și disponibilitatea de a băga bani la clubul din Ștefan cel Mare.

Mohammad Murad, văzut de Gigi Becali patron la Dinamo

Însă, FANATIK a aflat că la ultima întâlnire dintre părți de colaborare, iar unii participanţi la discuţii au lăsat să se înţeleagă că sunt şanse mici ca Mohammad Murad să investească la Dinamo, deşi public acesta a susţinut că vrea să ajute clubul.

ADVERTISEMENT

Între timp a apărut și varianta ca omul de afaceri să se implice la nou promovata Petrolul Ploiești. Omul care și-a exprimat dorința de a deveni patron la Dinamo are susținere totală din partea lui Gigi Becali, unul dintre marii rivali ai ”câinilor”.

”Hai să spun ce cred eu. Mohammad Murad vorbește românește, e prieten cu noi, îl cunoaștem. Petrolul e o echipă cu tradiție, nu poți să o dai la un străin, deși el e un străin pe care l-aș considera român.

ADVERTISEMENT

Mohammad Murad face excepție. Părerea mea e că el chiar trebuie să facă. El chiar e român. Are copii români, stă în România, face o excepție. Îl cunosc de mulți ani, de 30 de ani, am vechi prieteni cu el, e român. Inima lui e românească. Nu mai are treabă cu Libanul el”, a declarat Becali, la Pro Arena.

Becali garantează pentru Murad

Finanțatorul celor de la FCSB le-a sfătuit pe Dinamo și Petrolul, cele două cluburi care negociază cu Mohammad Murad pentru preluarea de acțiuni, să-l primească în conducere, deoarece este un om de onoare și care are și bani.

ADVERTISEMENT

”Părerea mea e că oricare ar vrea el și să accepte. Are și bani și e și om de onoare. Unii sunt mincinoși, el nu e. E om respectuos, om de calitate. Oricine vrea, sfatul meu e să-l primească. Le dau un sfat”, a mai spus Gigi Becali.

Mohammad Murad, în vârstă de 57 de ani, are o avere estimată în jurul la 150 de milioane de euro. Libanezul se află în țara noastră de 35 de ani și are afaceri în domeniul hotelier, în industria alimentară și în cea de fast-food.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri libanez și în vara anului 2020, atunci când acesta era încă deținut de Ionuț Negoiță. În cele din urmă, nu a ajuns la o înțelegere cu patronul de atunci al ”câinilor” și clubul a ajuns pe mâna așa-zișilor investitori spanioli.