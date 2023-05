Gigi Becali taie în carne vie după ratarea titlului! 5 jucători, out de la FCSB: “Vor pleca!”. Ce urmează pentru roș-albaștri. Video

FCSB a ratat șansa victoriei cu Farul care ar fi putut să o ducă pe primul loc înainte de ultima etapă. Echipa antrenată de Elias Charalambous a pierdut, scor 2-3 cu Farul după ce a avut un avantaj de două goluri, iar . Gigi Becali a luat măsuri radicale după o nouă ratare a titlului.

Gigi Becali taie în carne vie după ratarea titlului! 5 jucători de la FCSB vor pleca

la adresa propriilor jucători după ratarea titlului în detrimentul Farului. Patronul FCSB a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a pierdut, mai ales după ce își consolidase inițial un avantaj de două goluri.

Astfel, latinfundiarul din Pipera a luat primele măsuri și a precizat că cinci jucători vor pleca în vară din lotul FCSB după expirarea contractului. „Sunt 5 cărora li se expiră contractul, care o să plece. Acum avem două soluții. Nu sunt încă convins pe care să o aleg. O să vedem.

Ori tăiem și facem, și dregem, ori mai riscăm, investim și să luăm campionatul la pa. Ori rămânem o echipă ca până acum, la locul 2, 3, 5, 7”, a declarat Gigi Becali, în fața reporterilor.

FANATIK SUPERLIGA

Gigi Becali, anunț despre vânzarea FCSB: „Nu am primit binecuvântare”

Gigi Becali pare că s-a răzgândit în privința deciziei de a se retrage din fotbal și, implicit, de a vinde FCSB. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate după meciul pierdut de FCSB, scor 0-1 cu Rapid în Giulești, că patronul are în plan să renunțe la fotbal. După eșecul cu Farul, Gigi Becali a venit cu noi precizări în acest sens.

„Nu am binecuvântare. Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic și de la părinți. Dacă nu am binecuvântare nu mai o fac. Deși, nu știu dacă e benefică pentru mine echipa pentru că îmi afectează sănătatea. Nu mai e ce a fost. Încerc să-mi mut mintea.

Să văd partea plină a paharului că eram pe locul 12 sau poate Dumnezeu știe că e mai bine așa. Poate ne duceam în Liga Campionilor și ieșeam în primul tur. Nu știm pentru că judecata lui Dumnezeu nu se compară cu a noastră”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali pune pe masă două variante la FCSB după ratarea titlului: „Sunt două soluții”

Gigi Becali a mărturisit că, spre deosebire de anii anteriori, nu mai poate face față emoțiilor din fotbal. Chiar dacă va investi mai multe milioane de euro la FCSB pentru a lua campionatul fără probleme, patronul roș-albaștrilor a precizat că emoțiile își vor face apariția și în cupele europene.

„Nu mai am puterea tinereții ca să pot să duc emoția și dacă nu am această putere atunci sunt două soluții. Ori elimin emoția și ca să elimin emoția trebuie să bag vreo 10 milioane sau 5, 6 milioane ca să iau campionatul la pas, dar după aceea vine emoția în cupele europene.

Dumnezeu să mă lumineze să mă îndrume ce să fac. M-am legat de chestia asta, de fotbal, de idolatria asta fotbal. Mă ține în lacăt și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar să vedem ce semne îmi mai dă Dumnezeu”, a spus Gigi Becali.

Iulian Cristea și Răzvan Oaidă ar putea fi doi dintre fotbaliștii care o vor părăsi în vară pe FCSB. Fundașul central mai are contract cu clubul roș-albastru până la finalul lunii iunie, în timp ce mijlocașului îi expiră contractul în vara lui 2024.

„Ce putem să tăiem, tăiem, adică Iulian Cristea. Le-am și spus de aseară, ‘dați-i să plece liber’. Ai luat destul de mulți bani, pleacă! Oaidă. Sunt jucători care nu sunt de Steaua, de FCSB ca nu cumva să mă dea în judecată Talpan”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.