Gigi Becali, „tăvălit” de fundașul dat afară de la FCSB! „Acolo e o situație specială. Nu poți face haos după un singur meci”. Exclusiv

Comparat de Gigi Becali cu Sergio Ramos, Stipe Vucur nu a mai prins niciun minut la FCSB după eliminarea cu Șahtior Karagandy și a avut soarta lui , Ante Vukusic sau Alex Crețu. Fundașul central de 30 de ani nu regretă însă venirea la FCSB și a oferit un amplu interviu în exclusivitate pentru FANATIK, de la o terasă din Split, unde se afla alături de Ivan Mamut.

Interviu cu Stipe Vucur, fostul fundaș central al FCSB: „Nu regret că am semnat acel contract. Aș veni la Sepsi!”

Ce mai faci, Stipe?

– Uite sunt în vacanță în Croația în Split și beau o cafea cu un prieten foarte bun, pe care cred îl cunoști (n.r. râde). Sunt cu Ivan Mamut. E un mare star acum, după golul cu câlcâiul marcat cu Universitatea Craiova. Suntem amândoi, pentru că locuim foarte aproape unul de celălalt. Am făcut un antrenament împreună și acum suntem la plajă.

ADVERTISEMENT

Nu ai reușit să îți găsești echipă după ce ai plecat de la FCSB…

– Am discuții cu mai multe cluburi și momentan mă pregătescu cu un antrenor și cu o echipă de aici din Croația ca să mă întrețin din punct de vedere fizic. Voi vedea care e cea mai bună soluție pentru mine și sunt deschis pentru orice oportunitate. Nu exclud să mă întorc în România în ciuda a ceea ce s-a întâmplat la FCSB.

Stipe Vucur: „În România și la FCSB e o situație specială. Știam asta, dar nu credeam că e o situație chiar atât de specială”

Te-ai mai întoarce în România?

– De ce nu? Depinde de echipă și ofertă, dar sunt cluburi interesante pentru mine în România. Mai ales că nu am avut timp să îmi arăt adevăratele calități și am o revanșă de luat. Dacă există vreo ofertă mi-ar plăcea să revin. Am jucat doar câteva meciuri. Ăsta e fotbalul, dar în România și la FCSB e o situație specială. Știam asta, dar nu credeam că e o situație atât de specială acolo (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

Regreți că nu ai mers la Sepsi? Tocmai au câștigat Cupa României…

– Da, am văzut! Ar putea fi o echipă interesantă pentru mine. Îi felicit și am negociat cu ei înainte să semnez cu FCSB.

Cine sau ce te-a convins să semnez cu FCSB?

– Managerul meu din Germania, Daniel Halfnar, a fost cel care m-a sfătuit să semnez cu FCSB. M-am întâlnit cu Florin Vulturar prima oară când am venit în București. Știu că m-a recomandat și el.

ADVERTISEMENT

„Cred că FCSB a avut jucători mai valoroși aproape în fiecare an în care CFR Cluj a câștigat titlul”

FCSB a pierdut din nou titlul împotriva lui CFR Cluj…

– Da, am urmărit meciurile și știu foarte bine ce s-a întâmplat. Eu cred că FCSB a avut jucători mai valoroși aproape în fiecare an în care CFR Cluj a câștigat titlul. Sunt în continuare în contact și sunt prieten foarte bun cu jucători de acolo, cu Ivan Mamut și Risto Radunovic sau Octavian Popescu. Sunt jucători foarte buni și caractere bune. Vorbim în fiecare zi. Avem un grup pe WhatsApp.

Din punctul meu de vedere, FCSB are cei mai valoroși jucători din România, însă cred că problema este în cadrul clubului. Nu acordă destul timp jucătorilor și antrenorilor. E nevoie ca jucătorii să aibă un mediu bun și liniște pentru a se pregăti cât mai bine. Să spunem că unele decizii din cadrul clubului și cu privire la jucători sunt luate pripit, câteodată sunt chiar haotice și nu există nicio explicație logică pentru ele sau vreun motiv întemeiat. Sper ca în sezonul viitor să reușească să ia titlul pentru că e un club mare și au fani extraordinari.

ADVERTISEMENT

Când ai venit erai comparat cu Sergio Ramos, iar după 4 meciuri nici ai mai fost în lot…

– Exact despre asta vorbesc. Nu asta e realitatea. Nu poți să fii Sergio Ramos și după patru meciuri devii brusc cel mai slab jucător. 24 de ore mai târziu nu mai ești în echipă. Trebuie să fii echilibrat și nu cred că e normal să spui despre un fotbalist că e cel mai bun din lume când joacă bine și apoi e cel mai slab.

ADVERTISEMENT

Stipe Vucur, dezamăgit de cum a fost tratat la FSCB: „Și nu e vorba doar de mine! În aceeași situație a fost și Crețu, Ondrasek și Vukusic”

Sunt fotbaliști care …

– Am auzit. Eu am 4 meciuri și cred că nu am jucat prost. Am câștigat cu 4-1 împotriva Craiovei, au fost câteva meciuri bune și doar după o partidă mai slabă au luat această decizie. Și nu e vorba doar de mine! În aceeași situație a fost și Alex Crețu care acum a fost convocat la națională, Ondrasek sau Vukusic.

Cred că știi foarte bine situația. Nu cred că e normal să provoci haos la echipă doar din cauza unui singur meci. Eram la început: echipă nouă, jucători noi, antrenor nou. Trebuie să acorzi timp echipei. Nu poți să iei decizii radicale după un singur meci slab sau chiar după o fază greșită și să lași un jucător pe bară.

Ai mai întâlnit vreun patron ca Gigi Becali în cariera ta?

– Sincer nu! Nu vreau să vorbesc foarte mult despre Gigi Becali pentru că nu am nicio problemă personală cu el. Cred că este un om de afaceri abil și are o personalitate bună, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată. Dar pentru club și pentru echipă ar fi excelent dacă nu ar fi atât de multă dramă și haos. Lasă jucătorii să își facă meseria și oferă-i timp antrenorului și posibilitatea să ia propriile decizii. Iar după o perioadă de timp poți să tragi concluzia dacă e bun sau nu. Nu e vorba despre mine, ci despre mulți alți jucători.

Stipe Vucur, despre Gigi Becali: „L-aș întreba de ce nu mi-a dat mai mult timp să îmi arăt valoarea”

Dacă te-ai întâlni acum cu Gigi Becali ce i-ai spune?

– Nu știu (n.r. râde). Nu am nimic cu el. Câteodată îmi place mentalitatea lui și interviurile amuzante pe care le dă. Poate că l-aș întreba de ce nu mi-a dat mai mult timp să îmi arăt valoarea. Sper că o să ia în sfârșit campionatul.

Crezi că erai și acum la FCSB dacă nu era eliminarea cu Karagandy?

– Posibil. A fost un meci decisiv și dezamăgirea a fost foarte mare. Câștigasem cu 4-1 împotriva Craiovei, totul era bine și trei zile mai târziu am pierdut la penalty-uri cu Șahtior Karagandy. Era clar că suntem mult mai valoroși decât ei. A fost o eliminare grea, ne-am dorit mult să mergem mai departe, dar am avut și ghinion. Însă astfel de decizii importante nu se iau la cald. A fost ultimul meu meci, deși era doar începutul sezonului. Patronul a fost foarte supărat după eliminare.

Crezi că FCSB va avea un sezon mai bun în cupele europene?

– Sper că da. Jucătorii trebuie să își arate valoare în astfel de meciuri. Le țin pumnii și o să-i urmăresc.

„Ondrasek și Vukusic nu cred că s-ar mai întoarce în România”

Ce părere ai despre ce au pățit Ondrasek și Vukusic?

– Am vorbit cu ei de câteva ori. Au fost foarte dezamăgiți și afectați de asta. Sunt jucători foarte buni și sunt sigur că ar fi putut ajuta FCSB. Nu au ajuns degeaba acolo și au demonstrat valoarea la alte cluburi. De aceea au și fost aduși. Nu cred că s-ar mai întoarce în România, dar nu se știe niciodată. Cred că ar fi trebuit să avem cel puțin 6 luni la dispoziție să arătăm dacă avem valoare sau nu.

Care a fost relația ta cu Dinu Todoran?

– Totul a fost în regulă cu . Am vorbit de multe ori cu el, îmi zicea că îi place de mine și ar vrea să mă folosească, dar la Steaua (n.r. – FCSB) decizia nu este întotdeauna a antrenorului.

Stipe Vucur, relație specială cu Ivan Mamut: „L-am sunat pe video după golul cu Craiova”

Ai vreun sfat pentru Ivan Mamut?

– Cred că a marcat cel mai frumos gol din acest sezon și îl va ajuta foarte mult. L-am sunat pe video după golul cu Craiova și i-am spus: Mamma mia! Ce ai făcut? (n.r. râde). Am vorbit cu el înainte de meci și i-am zis că e momentul perfect pentru el să arate ce poate, mai ales împotriva fostei sale echipe. I-am spus că o să marcheze. Dacă va fi sănătos cred că va juca în continuare la FCSB și poate marca multe goluri.

Trebuie să se antreneze foarte bine și lucrurile bune vor veni de la sine. A venit în același timp cu Burlacu de la Craiova, care am înțeles că nu mai rămâne la FCSB. Ivan e un jucător bun și cred că a arătat că e un jucător de echipă. A marcat un gol superb și extrem de imporant cu Universitatea Craiova. Au avut ghinion cu Voluntari. Cred că anul viitor dacă va exista răbdare vor putea lua titlul.

FCSB caută acum doi fundași centrali. Au plecat Vinicius și Miron…

– Aceasta e decizia lui Gigi Becali. Nu pot să spun foarte multe pentru că nu știu cum s-au antrenat. Iulian Cristea știu că e la națională și a jucat bine.

Cum a fost să lucrezi cu Thomas Neubert?

– Nu pot să vorbesc decât la superlativ despre Neubert. Este foarte, foarte profesionist și m-a ajutat cu foarte multe lucruri când am venit. Îmi traducea, m-a ajutat cu mutatul și tot ce a ținut de venirea mea în București. Antrenamentele lui sunt foarte bune și pot compara cu pregătirea de la Kaiserlautern.

Stipe Vucur, chemat de Ivanovski și Filip la Dinamo: „Ar fi fost frumos să fim din nou împreună”

Ai jucat și la Hajduk Split. Cum ți se par suporterii FCSB?

– Cred că atmosfera este una comparabilă cu ce se întâmpla în Croația. Fanii sunt atu important pentru echipă și contează foarte mult susținerea lor.

Ai jucat la Split cu Mirko Ivanovski și Steliano Filip, cu care ești prieten foarte bun. Nu ți-au propus să vii la Dinamo?

– Îmi pare foarte rău că au retrogradat. Am urmărit meciurile, am vorbit cu ei. Era foarte important pentru fotbalul românesc ca Dinamo să rămâne în Liga și datorită rivalității cu FCSB. Am vorbit de multe ori și mi-au zis mai în glumă mai în serios dacă vreau să vin la Dinamo. Dar sunt doar niște jucători, nu iau ei deciziile. Ar fi fost frumos să fim din nou împreună. Nu cred că fanii m-ar fi înjurat. Am jucat foarte puțin la FCSB.

„Nu îmi pare rău că am semnat! Aș lua aceeași decizie! Nu consider că a fost o greșeală”

E cel mai mare regret al carierei că ai semnat cu FCSB?

– Sincer nu. Nu îmi pare rău că am semnat cu Steaua (n.r. – FCSB). Dacă aș putea să mă întorc în timp aș lua aceeași decizie! Nu consider că a fost o greșeală. Poate a fost ghinionul meu. Aș face din nou. Cred că dacă aș fi comunicat mai bine poate lucrurile ar fi stat altfel. Nu cred că am făcut ceva greșit și am dat totul pe teren și la antrenament. Din punctul meu de vedere am făcut tot ce a depins de mine și nu am niciun regret din punctul ăsta de vedere.

Care crezi că e cel mai bun jucător de la FCSB?

– Sunt mulți jucători de valoare. Radunovic cred că a făcut un sezon foarte bun. Tănase, bineînțeles e unul dintre cei mai importanți jucători. Olaru mi-a plăcut foarte mult și mai e și Tavi Popescu, care e un mare talent. Este un băiat foarte bun și e important că a rămas la fel indiferent ce s-a scris despre el.

E un copil foarte cuminte. Calitățile lui sunt extraordinare și o arăta și la antrenamente, în duelurile unu contra unu. Are ambele picioare, un șut bun. A marcat goluri incredibile și sper să aibă o carieră frumoasă. Nu e deloc ușor pentru un fundaș să îl aibă ca adversar direct. Are mobilitate foarte mare și e și destul de rapid.

Stipe Vucur știe prin ce au trecut Claudiu Keșeru și Andrei Vlad: „Nu a fost deloc plăcut. Sunt fotbaliști de valoare”

Claudiu Keșeru și Andrei Vlad s-au aflat într-o situație asemănătoare în acest sezon…

– Mă bucur pentru . Știu că l-a scos din echipă și e un jucător important. Nu a fost deloc plăcut și e un fotbalist de valoare. Are un stâng bun și sunt trist că s-a ajuns în situația. Nu cred că vârsta ar trebui să conteze, ci strict ceea ce poți arăta pe teren.

Andrei e un portar foarte foarte bun și din păcate a pierdut echipa națională. Cred că trebuie să rămână pozitiv și poate avea o carieră frumoasă. Pentru un portar e foarte important să joci, plus că e un post în care ești foarte expus. Nu pot să îi zic dacă să plece sau să rămână, dar dacă mă întrebi pe mine, cel mai important e să joci. El trebuie să decidă unde o va face.