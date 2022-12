Gigi Becali, ținta ironiilor în studiourile tv: „Antrenorul FCSB-ului, destul de inspirat”

în fața celor de la CS Mioveni și a urcat pe locul 4 în clasament cu un meci mai puțin. Gigi Becali a fost ironizat la pauza meciului de Ion Dănciulescu care l-a numit „antrenorul FCSB-ului”.

Gigi Becali, ironizat de Ionel Dănciulescu după schimbarea lui Oaidă cu Edjouma: „Antrenorul FCSB-ului”

În minutul 25 al partidei FCSB – Mioveni nimic nu anunța înlocuirea lui Răzvan Oaidă. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani a părăsit terenul, iar în locul său a intrat .

ADVERTISEMENT

Așa cum ne-a obișnuit la FCSB, cel mai probabil mutarea a fost dictată de către Gigi Becali, iar Ionel Dănciulescu nu a ezitat să îl ironizeze pe patronul roș-albaștrilor la pauza meciului cu „lanterna roșie”.

„Antrenorul FCSB-ului, domnul Gigi Becali, destul de inspirat, a schimbat destul de repede în prima repriză, l-a introdus pe Edjouma în locul lui Oaidă și a contribuit la ambele goluri”, au fost cuvintele lui Ion Dănciulescu, la .

ADVERTISEMENT

Mutare inspirată pentru FCSB în meciul cu CS Mioveni

În cele din urmă, introducerea lui Malcom Edjouma pe teren în minutul 25 s-a dovedit a fi inspirată. a mărturisit că are ofertă din Ungaria a înscris după doar 6 minute petrecute pe teren.

Mai mult decât atât, fostul fotbalist de la FC Botoșani a contribuit și la golul doi al roș-albaștrilor marcat de Adrian Șut. Edjouma a reluat pe poartă centrarea lui Octavian Popescu.

ADVERTISEMENT

Iustin Popescu a respins mingea doar până la Adrian Șut care a înscris cu o lovitură de cap. Este a 4-a victorie consecutivă în campionat pentru FCSB care urcă pe locul 4 cu 32 de puncte după 18 meciuri.

Leo Strizu, sincer în ceea ce privește situația de pe banca FCSB-ului: „Pintilii are rolul cel mai important”

Leo Strizu este noul antrenor principal al celor de la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Totuși, fostul tehnician de la Steaua II (n.r. FCSB) și Unirea Constanța a recunoscut că Pintilii are rolul cel mai important, iar Gigi Becali este cel care ia hotărârile.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să menționez acest fapt. Am fost ales de patron, sunt mândru de asta, dar eu am venit în timpul campionatului și Pintilii are rolul cel mai important.

ADVERTISEMENT

Nu are rost să îmi aduc eu merite. Eu ocup locul secund. Mă consult cu Pintilii, el este deschis. Vorbim, analizăm adversarul, dar rolul meu este în plan secund.

Atât de preocupat am fost, pentru că a fost primul meci (n.r. partida cu Botoșani), și nu cred că cineva a primit vreun telefon. Domnul Becali hotărăște, iar noi suntem simpli executanți, din punctul meu de vedere”, a declarat Leo Strizu.