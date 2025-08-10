Sport

Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut ravagii pe TikTok cu look-ul său. Video

Gigi Becali a atras din nou toată atenția pe TikTok cu o apariție inedită! Cum s-a prezentat patronul de la FCSB pe șantierul unei biserici din zona Pipera - Voluntari
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2025 | 07:00
Gigi Becali topless pe santierul din Pipera Patronul de la FCSB a facut ravagii pe TikTok cu lookul sau Video
ULTIMA ORĂ
Cum a fost surprins Gigi Becali pe șantierul bisericii din Voluntari - Pipera. Foto: captură TikTok

Gigi Becali finanțează construcția unei noi biserici, de data aceasta în localitatea Voluntari, în apropiere de Pipera deci, și obișnuiește din când în când să se deplaseze personal pe șantier pentru a vedea cum decurg lucrările și chiar pentru a le oferi anumite indicații muncitorilor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, surprins la bustul gol și cu un tricou pe cap pe șantierul unei biserici din Voluntari – Pipera pe care el o finanțează

Cel mai recent, patronul de la FCSB a avut în acest sens o nouă apariție excentrică, în stilul devenit deja caracteristic pentru el. El a putut fi văzut la bustul gol, cu un tricou legat de cap pentru a se proteja de căldură, în timp ce a început să discute cu muncitorii respectivi, inspectând inclusiv trotuarul de la intrarea pe șantier și fiind filmat în momentele respective de către un cetățean care se deplasa în acele clipe prin zonă.

Ulterior, clipul video rezultat a fost postat pe rețeaua de socializare TikTok, acolo unde, așa cum era de așteptat, a făcut furori și a stârnit foarte multe reacții și comentarii.

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali Hulk”, a scris utilizatorul care a făcut postarea, iar alte persoane au lăsat comentarii de genul: „Stallone de România”, „Bine pe corp nea Gigi”, „Slim fit Giginio” sau „Nea Gigi face sală”. 

Patronul de la FCSB a promis că va face acest lăcaș de cult după o victorie de senzație din Champions League: „Cea mai frumoasă biserică din lume!”

În 2008, echipa roș-albastră, care la vremea respectivă încă purta denumirea de Steaua, a trecut de Galatasaray în preliminariile Champions League, iar atunci Gigi Becali a promis că va construi o biserică pentru a-i mulțumi astfel Divinității pentru ajutorul pe care crede el că l-a primit în contextul respectiv.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț.

ADVERTISEMENT
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut...
Digisport.ro
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani

Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”.Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani.

ADVERTISEMENT

Acum slavă Domnului că s-a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva timp la România TV.

Gigi Becali, la bustul gol pe șantierul bisericii din Voluntari

Decizie fără precedent luată de Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 1-1!...
Fanatik
Decizie fără precedent luată de Alex Chipciu după U Cluj – Petrolul 1-1! Ce a făcut fotbalistul din cauza nervilor
Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum...
Fanatik
Liviu Ciobotariu, discurs furibund la pauza meciului U Cluj – Petrolul 1-1. Cum a schimbat soarta jocului
Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după...
Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău și-a recunoscut vina, dar și-a făcut și jucătorii praf după U Cluj – Petrolul: „Este rușinos”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!