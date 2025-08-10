Gigi Becali, topless pe șantierul din Pipera! Patronul de la FCSB a făcut ravagii pe TikTok cu look-ul său. Video

Gigi Becali finanțează construcția unei noi biserici, de data aceasta în localitatea Voluntari, în apropiere de Pipera deci, și obișnuiește din când în când să se deplaseze personal pe șantier pentru a vedea cum decurg lucrările și chiar pentru a le oferi anumite indicații muncitorilor.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, surprins la bustul gol și cu un tricou pe cap pe șantierul unei biserici din Voluntari – Pipera pe care el o finanțează

Cel mai recent, a avut în acest sens o nouă apariție excentrică, în stilul devenit deja caracteristic pentru el. El a putut fi văzut la bustul gol, cu un tricou legat de cap pentru a se proteja de căldură, în timp ce a început să discute cu muncitorii respectivi, inspectând inclusiv trotuarul de la intrarea pe șantier și fiind filmat în momentele respective de către un cetățean care se deplasa în acele clipe prin zonă.

Ulterior, clipul video rezultat a fost postat pe rețeaua de socializare TikTok, acolo unde, așa cum era de așteptat, a făcut furori și a stârnit foarte multe reacții și comentarii.

ADVERTISEMENT

„Gigi Becali Hulk”, a scris utilizatorul care a făcut postarea, iar alte persoane au lăsat comentarii de genul: „Stallone de România”, „Bine pe corp nea Gigi”, „Slim fit Giginio” sau „Nea Gigi face sală”.

Patronul de la FCSB a promis că va face acest lăcaș de cult după o victorie de senzație din Champions League: „Cea mai frumoasă biserică din lume!”

În 2008, echipa roș-albastră, care la vremea respectivă încă purta denumirea de Steaua, a trecut de Galatasaray în preliminariile Champions League, iar atunci Gigi Becali a promis că va construi o biserică pentru a-i mulțumi astfel Divinității pentru ajutorul pe care crede el că l-a primit în contextul respectiv.

ADVERTISEMENT

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț.

ADVERTISEMENT

Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”.Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani.

ADVERTISEMENT

Acum slavă Domnului că s-a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe…”, în urmă cu ceva timp la România TV.