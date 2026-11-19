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Gigi Becali a rupt tăcerea în privința tensiunilor dintre el și Mihai Stoica, după schimbările produse în conducerea FCSB. Patronul roș-albaștrilor a respins categoric informațiile potrivit cărora ar încerca să îl îndepărteze pe MM de la club și a dezvăluit că cei doi discută zilnic. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Becali a explicat ce i-a reproșat colaboratorului său de aproape 25 de ani, a dezvăluit că acesta și-a recunoscut greșelile și a transmis că ușa FCSB rămâne deschisă pentru revenirea sa în orice moment.

Gigi Becali neagă ruptura definitivă de MM Stoica: „Să-l împing eu? Fac eu așa ceva?”

Relația dintre Gigi Becali și Mihai Stoica a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte de la FCSB, în contextul schimbărilor din conducerea clubului și al rezultatelor sub așteptări din actualul sezon. După ce au apărut speculații privind o posibilă îndepărtare a lui MM Stoica, patronul roș-albaștrilor a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a respins categoric această variantă.

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Becali a insistat asupra relației personale pe care o are cu Mihai Stoica și a explicat că nu ar putea să îl îndepărteze pe un om care i-a fost alături timp de aproape un sfert de secol: „Mă știți pe mine, dar și pe MM. Eu îmi împing frații? Eu le spun: «Băi, Mihai, retrage-te»? Sau le spun: «Stai aici lângă mine până la moarte, dar mai pune niște oameni să ajute»?

Fac eu așa ceva? Și așa va fi, oricând. L-am văzut la Prima și i-am zis că nu-mi place de el. A și ținut mult post și de aia arăta așa. Să-l împing pe MM eu? Unul care e de 25 de ani cu mine și care spune că toată viața îi rămâne aproape, să-l împing?”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali, mesaj dur pentru cei care susțin că vrea să scape de Mihai Stoica

Patronul FCSB a avut o reacție vehementă la adresa celor care consideră că schimbările de la club ar ascunde . Gigi Becali a susținut că prietenia și loialitatea cântăresc mai mult decât eventualele neînțelegeri profesionale. Totodată, acesta a transmis că MM poate reveni oricând la FCSB, dacă își dorește acest lucru.

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„Oamenii ăștia sunt de doi lei și văd caracterul lor în caracterul altora. Ei cred că ceea ce ar face ei poate face altul. Oameni buni, nu știți ce e ăla caracterul, dragostea. La voi se poate orice, la mine nu se poate. La mine, oricând vrea MM, mâine, vine înapoi. Oricând. I-am spus să lase orgoliul și să vină înapoi. Am luat cu el bani, am câștigat mult, prieteni, și acum să-l împing? Înseamnă că mai bine mor decât să fiu un asemenea caracter”, a continuat finanțatorul roș-albaștrilor.

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Dincolo de declarațiile privind relația personală, Gigi Becali a recunoscut că există la FCSB. Patronul a dezvăluit că discută zilnic cu oficialul roș-albaștrilor, însă acesta nu este mulțumit de situația actuală. Becali consideră că MM poartă o parte importantă din responsabilitatea pentru problemele echipei.

„Vorbesc zilnic cu el. El vorbește cu trei sferturi din gură, că nu-i convine situația, deși el a creat-o toată. I-am spus că nu Boutoutaou e problema, ci locul din clasament. Tu răspunzi de el. Mi-a recunoscut: «Da, Gigi, am greșit». Aia e problema mea, locul în clasament”, a dezvăluit Gigi Becali.

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Locul 9 din SuperLiga, adevăratul motiv al nemulțumirii lui Becali

Gigi Becali a explicat că principala sa nemulțumire nu este reprezentată de banii investiți în transferul lui Bilal Boutoutaou, ci de poziția ocupată de FCSB în clasamentul SuperLigii.

Patronul roș-albaștrilor a subliniat că nu ar fi avut aceleași reproșuri dacă echipa s-ar fi aflat pe primul loc. În schimb, ocuparea poziției a noua și perspectiva play-out-ului l-au determinat să ceară schimbări.

„Dacă eram pe locul 1, mă interesa pe mine că i-am dat bani lui Boutoutaou? Sunt eu rău de pagubă, contează la mine banii? Contează demnitatea. Am ajuns pe locul 9, în play-out. El a creat, de ce… Hai să aduci jucători, jucători și nu a adus. Dar asta nu înseamnă că-l împing eu vreodată”, a concluzionat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.