Gigi Becali, tot mai aproape de lovitura de 3.5 milioane de euro! Patronul FCSB își freacă mâinile

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După venirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, FCSB a obținut 9 din 9 puncte și a revenit pe poziție de play-off în SuperLiga României. Gigi Becali este în culmea fericirii după victoria cu 4-1 din derby-ul cu Rapid, iar la doar câteva ore a mai primit o veste bună. Frosinone a mai acumulat un punct în Serie A, după un meci nebun împotriva Atalantei, iar șansele ca formația lui Daniel Bîrligea să mai poată retrograda sunt infime.

Gigi Becali, tot mai aproape de clauza de 3,5 milioane de euro pentru Bîrligea

Gigi Becali l-a cedat pe Daniel Bîrligea în Serie A, la Frosinone. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul atacantului, însă în contract există o clauză conform căreia nou-promovata este obligată să plătească alte 3,5 milioane de euro pentru transferul definitiv al său în cazul în care, la finalul sezonului, vor evita retrogradarea.

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Surprinzător, Frosinone are un început foarte bun de campionat, iar după 8 partide a adunat 14 puncte și se află pe locul 6 în campionat. asta nu are importanță În ultima etapă, nou-promovata a făcut un meci fabulos împotriva celor de la Atalanta. Au condus de 3 ori în meci, însă la final scorul a fost 4-4. Totuși, pentru Gigi Becali este o veste excepțională, întrucât Frosinone mai pune un punct în clasament, iar retrogradarea pare tot mai improbabilă.

Fiorentina, prima echipă sub linia roșie, are doar 4 puncte în clasament după primele 8 meciuri, iar jocul ei, precum și al celorlalte două echipe de pe locurile 19 și 20, Parma și Venezia, nu este încurajator. De asemenea, Udinese are unul dintre cele mai slabe starturi de campionat din ultimii ani, cu 4 puncte în 7 meciuri. Pentru Frosinone nu doar punctajul este încurajator, ci și jocul. În teorie, echipa lui Bîrligea ar mai avea nevoie de aproximativ 20 de puncte în 30 de etape pentru a se salva.

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Gigi Becali a recunoscut că este mai interesat de clasamentul din Serie A decât de cel din România

Sistemului play-off/play-out din SuperLiga României face ca sezonul regulat să nu aibă o importanță atât de mare, asta din cauza înjumătățirii punctelor. Tocmai de aceea, Gigi Becali a recunoscut că în ultima perioadă este mai interesat să analizeze clasamentul din Serie A, pentru a vedea ce șanse are Frosinone să se salveze, decât să se uite la clasamentul din România.

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„De ce l-am dat pe Bîrligea? De ce l-am dat? Nu zic că nu are valoare Bîrligea, dar să iei cinci milioane pe el… Pe mine nu mă interesează dacă cumpărați sau nu jucătorul, eu vreau cinci milioane dacă rămâneți în divizie. Cum să nu mai rămână în divizie? Bine, a fost și combinația cu Drăguș, pentru că eu cred că Drăguș e cel mai bun jucător român, așa e nebunia mea. Îi dau un milion și rămân și cu 500.000. Nu mai au cum să retrogradeze, au 13 puncte și ăia de pe ultimul loc au patru (n.r. – înainte de Atalanta – Frosinone 4-4). Mă uit pe clasamentul din Serie A. Mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România”, a declarat Gigi Becali la după FCSB – Rapid 4-1.