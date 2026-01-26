Gigi Becali tot nu se lasă, nici după FCSB – CFR Cluj 1-4: „O să ziceți că sunt nebun”. Care e planul pentru meciul cu Fenerbahce din Europa League

ADVERTISEMENT

Chiar dacă s-a arătat extrem de dezamăgit, pe bună dreptate, după FCSB – CFR Cluj 1-4, iar în primă fază a anunțat că și-a luat gândul de la titlu în acest sezon, Gigi Becali a revenit ulterior asupra acestei chestiuni.

Gigi Becali încă visează la titlu, chiar și după FCSB – CFR Cluj 1-4

Astfel, patronul campioanei României a ținut să transmită în mod public faptul că în sinea lui tot mai speră încă la atingerea acestui deziderat, chiar dacă situația arată foarte rău în prezent pentru echipa sa.

Pe de altă parte, omul de afaceri din Pipera a criticat modul în care s-a prezentat linia defensivă a FCSB-ului la această partidă cu CFR Cluj și, de asemenea, l-a pus la zid și pe Baba Alhassan pentru prestația sa de pe Arena Națională.

„Mintea mea e tot să luăm campionatul, dar o să ziceți că sunt nebun. Până la ultima picătură de sânge, gândul e tot la campionat. Așa e viața mea. O să revină Dawa și gata, ce să facem? O să vedem, nu știu.

E adevărat, e praf acolo toată linia de fund. I-am spus lui MM în minutul 10 să îl schimbăm (n.r. pe Alhassan). Mi-a fost frică, de două ori a pierdut-o, a făcut el niște floricele, era să luăm gol. Nu e fotbalist, el a avut curaj cu ăia și a jucat și el ceva, dar nu e fotbalist”, la

Care e planul pentru meciul cu Fenerbahce din Europa League: „Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, beat”

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a mai transmis și că vrea ca în partida de joi seară să fie folosită cea mai bună formulă de start posibilă, întrucât, în viziunea sa, nu ar mai avea de ce să odihnească titularii pentru campionat în contextul din prezent:

„Trebuie să luăm banii, asta facem. Acum ce să odihnim, pentru campionat? O să odihnim echipa acum? Odihnim echipa că e în pericol play-off-ul. Echipa bună nici o văd care este, puteți să o faceți și voi. Dacă revine Tănase e altceva. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, care e beat”.