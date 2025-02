Gigi Becali, totul despre transferul lui Jordan Gele la FCSB: „Și-a luat bagajele și a plecat! Era șansa vieții lui!”

Atacantul a plecat de la Unirea Slobozia, iar patronul bucureștenilor a dezvăluit cum s-a produs mutarea.

Gigi Becali a spus totul despre transferul lui Gele. Cum a ajuns atacantul Unirii Slobozia la FCSB

FCSB avea nevoie disperată de încă un atacant după ce . Bucureștenii se mai bazau pe postul de vârf doar pe Daniel Bîrligea, așa că s-au orientat rapid și l-au adus pe Jordan Gele.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus totul despre mutarea atacantului de la Unirea Slobozia în ultimele ore ale ferestrei de mercato din România.

„Când a văzut băiatul așa a zis că este șansa vieții lui!”

„La 11, 12 noaptea l-am adus. Nu știam cine este impresarul, era un fotbalist trecut pe la CFR… am vorbit cu el, i-am zis să îmi zică condițiile. Un an și patru luni, 10.000 salariu.

ADVERTISEMENT

Ei știau de 200.000, dar eu dădusem 300.000. Când a văzut băiatul așa a zis că este șansa vieții lui pentru patru luni de zile. Băiatul s-a dus, și-a luat bagajele și a plecat de acolo.

„Nu poți să îl distrugi pe Bîrligea din 3 în 3 zile, jucăm cu Buzăul, îl băgăm pe Gele!”

Oamenii au zis, decât să piardă 300.000… Pot da salariul pe trei luni de banii ăștia. Performanță pentru ei să vândă pentru atât, este un început.

ADVERTISEMENT

Toată ziua și ieri și alaltăieri am fost puțin agitat. Am zis că nu se poate… suntem prea idioți, avem loc liber pe listă și nu aveam atacant. Nu poți să îl distrugi pe Bîrligea din 3 în 3 zile, jucăm cu Buzăul, îl băgăm pe Gele!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șeful Unirii Slobozia nu a vrut să îl înșele pe Gigi Becali. Ce a spus despre transferul lui Gele

Deși se luptă pentru evitarea retrogradării, Unirea Slobozia nu putea refuza o ofertă generoasă din partea lui Gigi Becali pentru jucătorul său. I „Nu am făcut licitație, nu am sunat în presă ca să vină Rapid sau Craiova.

ADVERTISEMENT

Nu am spus nimănui, am fost corecți, nu am vrut să îl păcălim pe domnul Gigi, îl respectăm pentru că ține în viață multe echipe de fotbal în acest moment”, a spus Ilie Lemnaru la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a ajuns Jordan Gele la FCSB