Gigi Becali, trădat de cel mai bun prieten cu legea care îi permite Stelei să promoveze în SuperLiga: „E o dezamăgire! Au fost toate făcute în secret!”

Gigi Becali are mari bătăi de cap după ce mai mulți politicieni au demarat un proiect de lege care are ca scop modificarea ”Legii Sportului”. Această schimbare ar oferi Stelei șansa de a putea promova în SuperLiga României.

Gigi Becali, „lucrat” de omul său de încredere!

Gigi Becali a lansat acuzații dure după ce a fost demarat un , care ar permite implicit promovarea Stelei și a celorlalte cluburi de drept public în SuperLiga României.

Patronul celor de la FCSB a explicat cine a înaintat acest proiect de lege, iar marți s-a făcut un pas mare în acest demers, după ce .

Latifundiarul din Pipera a mai povestit faptul că un om de încredere de-al său a contribuit la , lucru care l-a dezamăgit profund.

Următorul pas este votul în plenul reunit al Parlamentului. Dacă proiectul va trece, acesta va ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan, pentru promulgare. Șeful statului va avea opțiunea de a promulga legea, fie să o trimită înapoi în Parlament pentru revizuire.

„De ce două entități se pot uni și una nu poate? (n.r. râde). Vot în Camera Senatului, în Senatul României, vot în Comisia de Sport de Tineret de la Parlamentul României, e o dezamăgire. Președintele Comisiei de la Tineret și Sport este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, eu l-am pus la Senat.

Am vorbit cu el, mi-a zis că nu e nimic, iar azi l-am sunat și i-am zis: ‘Bine, mă, Virgile? Cum nu știi?’. Mi-a zis că e o chestiune cu primăriile. Dar, vezi, nu este cu primăriile. Este că două entități publice se pot asocia să facă un club privat. Cum adică? A zis că îi pare rău. Nu mă deranjează pe mine, dar cum să faci? Să dai bani publici și să faci o unitate privată? De ce două pot și una nu poate? Asta nu înțeleg eu”.

Gigi Becali: „E o prostie să spui că două entități publice se pot asocia să facă un club privat”

„Acum se pot asocia mai multe primării din județ să facă una mai puternică. Treaba e că acum două spitale se pot asocia și fac un club de fotbal, sau două ministere. Am sunat-o pe doamnă Lipă aseară. Ea a ținut legea cu Daniel Lungu, de la Buzău. Ei doi și încă 28 au semnat. Am vorbit cu Bogdan Ciucă, mi-a zis: ‘Nu, domnu’ Becali, am semnat și eu așa’.

Doamna Lipă mi-a zis că nu e adevărat. I-am zis: ‘Dumneata ai semnat-o’. Problema este că eu am depus niște amendamente astăzi, dar nu au vrut să le primească. Mi-au zis că e prea târziu. Acum să vedem dacă se va aproba. E prea pe fugă. Mâine îmi dau seama dacă este cineva politic care vrea legea asta sau s-a ajuns până aici din prostie.

E o prostie să spui că două entități publice se pot asocia să facă un club privat. Ce facem cu activele? Cum ne asociem? Au fost toate făcute în secret. S-a făcut totul la foc automat.

Dacă în două săptămâni de la proiect s-a făcut lege. Nu a existat așa ceva niciodată. Mâna mea dreaptă, Virgil Mihăescu, care era director la clinica mea, fratele meu, dacă el a făcut asta”, a declarat Gigi Becali la .