Sport

Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB

E gata! FCSB a bătut palma cu fotbalistul de națională! Întăriri pentru campioana României pe finalul perioadei de transferuri. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
05.02.2026 | 14:35
Gigi Becali transfer de senzatie pe final de mercato Fotbalistul de nationala a semnat cu FCSB
breaking news
Lovitură dată de campioana României. FCSB s-a înțeles cu un fotbalist de națională
ADVERTISEMENT

Campania de transferuri încă nu s-a încheiat la FCSB. Campioana României a bătut palma cu cei de la FC Hermannstadt și a obținut semnătura lui Kevin Ciubotaru, fundașul stânga în vârstă de 22 de ani, cu o selecție la naționala de seniori a României.

Kevin Ciubotaru s-a înțeles cu FCSB! Lovitură dată de campioana României

FCSB a negociat serios în această vară cu oficialii de la Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Sibienii au acceptat oferta, însă fotbalistul a oferit inițial un răspuns ezitant. Mutarea părea că a picat, însă până la urmă s-a ajuns la o înțelegere.

ADVERTISEMENT

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, FCSB a bătut palma atât cu Hermannstadt, cât și cu Kevin Ciubotaru, iar jucătorul de 22 de ani va fi prezentat la campioana României. Acesta va reprezenta o variantă pe flancul stâng al apărării și se va bate pentru locul de titular cu veteranul Risto Radunovic.

Kevin Ciubotaru este considerat de mulți unul dintre cei mai interesanți fundași stânga pe care îi are fotbalul românesc. Acesta a bifat deja o prezență la naționala de seniori a României. Mircea Lucescu i-a dat minute în amicalul cu Moldova din toamna trecută, iar jucătorul a avut o evoluție solidă.

ADVERTISEMENT
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru...
Digi24.ro
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”

Kevin Ciubotaru a impresionat în SuperLiga. Îi fură postul de titular lui Radunovic?

Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a început fotbalul în Italia. A ajuns în România abia în anul 2024. Cei de la FC Hermannstadt l-au adus de la juniorii lui Rangers și l-au împrumutat la Unirea Ungheni pentru a se acomoda cu fotbalul din țara noastră și pentru a prinde minute la seniori.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă,...
Digisport.ro
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte

Kevin Ciubotaru a revenit la Hermannstadt și s-a impus ca titular în acest sezon. Deși echipa se află în zona roșie a clasamentului, fundașul stânga a avut evoluții apreciate. Cota sa de piață pe site-urile de specialitate este de 400.000 de euro.

Toate culisele transferului spectaculos al lui Dennis Politic la Hermannstadt: l-a convins personal...
Fanatik
Toate culisele transferului spectaculos al lui Dennis Politic la Hermannstadt: l-a convins personal Dorinel Munteanu!
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului...
Fanatik
Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare
Valeriu Iftime, declaraţii războinice înainte de FCSB – Botoşani: „Nu mergem cu pantalonii...
Fanatik
Valeriu Iftime, declaraţii războinice înainte de FCSB – Botoşani: „Nu mergem cu pantalonii în vine!” Cum l-au speriat jucătorii săi: „Ne fuge pământul de sub picioare”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
iamsport.ro
Echipele care ar urma să promoveze în SuperLiga, în sezonul viitor: 'Ești nebun?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!