Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB

Campania de transferuri încă nu s-a încheiat la FCSB. Campioana României a bătut palma cu cei de la FC Hermannstadt și a obținut semnătura lui Kevin Ciubotaru, fundașul stânga în vârstă de 22 de ani, cu o selecție la naționala de seniori a României.
FCSB a negociat serios în această vară cu oficialii de la Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Sibienii au acceptat oferta, însă fotbalistul a oferit inițial un răspuns ezitant. Mutarea părea că a picat, însă până la urmă s-a ajuns la o înțelegere.
Conform jurnalistului Emanuel Roșu, FCSB a bătut palma atât cu Hermannstadt, cât și cu Kevin Ciubotaru, iar jucătorul de 22 de ani va fi prezentat la campioana României. Acesta va reprezenta o variantă pe flancul stâng al apărării și se va bate pentru locul de titular cu veteranul Risto Radunovic.
Kevin Ciubotaru este considerat de mulți unul dintre cei mai interesanți fundași stânga pe care îi are fotbalul românesc. Acesta a bifat deja o prezență la naționala de seniori a României. Mircea Lucescu i-a dat minute în amicalul cu Moldova din toamna trecută, iar jucătorul a avut o evoluție solidă.
Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a început fotbalul în Italia. A ajuns în România abia în anul 2024. Cei de la FC Hermannstadt l-au adus de la juniorii lui Rangers și l-au împrumutat la Unirea Ungheni pentru a se acomoda cu fotbalul din țara noastră și pentru a prinde minute la seniori.
Kevin Ciubotaru a revenit la Hermannstadt și s-a impus ca titular în acest sezon. Deși echipa se află în zona roșie a clasamentului, fundașul stânga a avut evoluții apreciate. Cota sa de piață pe site-urile de specialitate este de 400.000 de euro.