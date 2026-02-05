Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB

ADVERTISEMENT

Campania de transferuri încă nu s-a încheiat la FCSB. Campioana României a bătut palma cu cei de la FC Hermannstadt și a obținut semnătura lui Kevin Ciubotaru, fundașul stânga în vârstă de 22 de ani, cu o selecție la naționala de seniori a României.

Kevin Ciubotaru s-a înțeles cu FCSB! Lovitură dată de campioana României

FCSB a negociat serios în această vară cu oficialii de la Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Sibienii au acceptat oferta Mutarea părea că a picat, însă până la urmă s-a ajuns la o înțelegere.

Conform jurnalistului FCSB a bătut palma atât cu Hermannstadt, cât și cu Kevin Ciubotaru, iar jucătorul de 22 de ani va fi prezentat la campioana României. Acesta va reprezenta o variantă pe flancul stâng al apărării și se va bate pentru locul de titular cu veteranul Risto Radunovic.

Acesta a bifat deja o prezență la naționala de seniori a României. Mircea Lucescu i-a dat minute în amicalul cu Moldova din toamna trecută, iar jucătorul a avut o evoluție solidă.

Kevin Ciubotaru a impresionat în SuperLiga. Îi fură postul de titular lui Radunovic?

Născut la Roma, Kevin Ciubotaru a început fotbalul în Italia. A ajuns în România abia în anul 2024. Cei de la FC Hermannstadt l-au adus de la juniorii lui Rangers și l-au împrumutat la Unirea Ungheni pentru a se acomoda cu fotbalul din țara noastră și pentru a prinde minute la seniori.

Kevin Ciubotaru a revenit la Hermannstadt și s-a impus ca titular în acest sezon. Deși echipa se află în zona roșie a clasamentului, fundașul stânga a avut evoluții apreciate. Cota sa de piață pe site-urile de specialitate este de 400.000 de euro.