Gigi Becali, transfer FCSB – Farul în miez de noapte: „Am vorbit cu Hagi!”

FCSB a cedat în fața lui Shkendija, scor 1-0 în favoarea formației din Macedonia de Nord. Ovidiu Perianu a intrat în minutul 63 pe teren, iar patronul Gigi Becali susține că aceea a fost greșeala care a contat cel mai mult în rezultatul înregistrat.

Gigi Becali, transfer în miez de noapte cu Gică Hagi: „Nu are ce căuta la noi. Degeaba bagă topoare!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că și va fi exclus de pe orice listă. Patronul roș-albaștrilor susține că a sunat la Farul Constanța în miez de noapte pentru a-l oferi pe mijlocaș, .

„Noi nu am avut agresivitate! Toată echipa… Numai Chiricheș a fost. Ei pierdeau mingea când era la ei, doar că noi nu băgam piciorul. Când punea piciorul, nu punea cu agresivitate ca să rămână mingea la noi, să o recuperăm repede.

În plus, pasează și fă posesie! Încercam niște pase decisive, în spatele fundașilor. Erau toți acolo îngrămădiți, unde să poți pasa în spatele fundașilor? Nu prea am tras la poartă și am fost prea lenți. Trebuie să joci în viteză cu ăștia!

„Am vorbit cu Gică Hagi și am spus să îl ia pe Perianu”

Eu am greșit, dar cumva mi-a prins bine înfrângerea de aseară. Nu are ce căuta Perianu în echipa asta! Cu tot dragul, că este și el om, dar nu are ce căuta în echipa asta. Ștefănescu la fel, nu are ce să caute! I-am spus lui Mihai Stoica să nu mai fie în lot, că m-am tot păcălit cât a fost în lot. Am zis ‘Hai să-l mai încerc, hai să-l mai încerc pe Ștefănescu’.

De Perianu a zis că ‘Bagă topoare, se antrenează’. Tot jocul a fost distrus doar de el! Tot jocul a fost distrus de Perianu, dacă juca Chricheș tot marcam noi un gol până la urmă. A fost lent, nu a făcut nimic!

I-am spus lui MM, ‘Mihai, Perianu să nu mai fie pe listă’. Am vorbit cu Gică Hagi noapte, le-am spus ‘Luați-l!’. I-am spus lui Mihai să îl scoată de pe listă, că nu mai are ce căuta pe listă. Să-l transfere Farul, că nu e al lor! M-a întrebat Gică ce fac cu Perianu!”, a declarat Gigi Becali.

