Gigi Becali, transfer uluitor cu Giovanni Becali! 11 milioane de euro: „Dacă nu semnezi, nu pleci de la FCSB!”

La cea mai recentă ediție a emisiunii Giovanni Show, cel mai cunoscut impresar român a dezvăluit cum a decurs un transfer de răsunet pe care l-a realizat Gigi Becali în urmă cu o jumătate de deceniu. Tranzacția de 11 milioane a avut momente în care a stat în cumpănă. Despre ce jucător de la FCSB este vorba.

Gigi Becali și Giovanni Becali, transfer de 11 milioane de euro în urmă cu cinci ani. Cum a ajuns, în final, Dennis Man la Parma

De-a lungul timpului, mai mulți jucători au fost vânduți pe sume impresionante de către FCSB. Un rol important în aceste tranzacții l-a jucat Giovanni Becali și firma sa de impresariat. Agentul de jucători a dezvăluit, vineri, în emisiunea Giovanni Show, cum s-a realizat, în 2021, mutarea lui Dennis Man de la campioană în Serie A, la Parma.

Transferul promițătorului fotbalist, care pe atunci avea doar 22 de ani, a stat în cumpănă. de intermedierea mutării de către firma vărului său. Patronul FCSB era dispus chiar să renunțe la 11 milioane de euro.

„(n.r. Am auzit că și Gigi a făcut gesturi față de tine. Nu voia tatăl lui Man să semneze cu Giovanni Becali) Gigi a zis: bă, pe mine m-a chemat Giovanni aseară, toată noaptea. I-am spus să vorbească cu MM. I-am spus să îl dea pe președintele (n.r. de la Parma), cu directorul general, și cu directorul sportiv, și cu Mauro Mauro Pederzoli, care era scouter la Parma atunci.

Și, i-am dat telefonul președintelui lui MM, zic: ‘o să-l chemi, domnul președinte, vă cheamă directorul general’. L-a chemat, a zis, ‘bă, uite eu am zis: o oferă de 12 milioane și 10% din următorul transfer’. După care, el a zis așa lui MM-ul. ‘Bă, atât m-a înnebunit Giovanni cu 10, cu 12… bă, eu vă dau mâine 11 milioane, vrei?’

Gigi (Becali) joacă la astea rolul cel mai important. El, dacă are de la unul 10 milioane să-i ia în 4 ani, zice ‘dă-mi bă 8 și cu asta basta’. Și a luat 11 milioane a doua zi (n.r. pe Dennis Man)”, a dezvăluit Giovanni Becali.

De ce a fost împrumutat Dennis Man cu 500.000 de euro de firma de impresariat a lui Giovanni Becali

În perioada acestui transfer, tatăl lui . Motivul: aceștia aveau o procură de la fostul impresar. „(n.r. Cum a fost? Tatăl lui Dennis Man nu voia?) Da, avea o procură, cu nu știu cum, cu nu știu cum. Și (n.r. Gigi așa a zis: bă, renunț la 11 milioane dacă nu pleci cu Giovanni?) Da, da, da. Gigi le-a dat și o hârtie semnată că, dacă pierde procesul, plătește el 350.000.

Dar, ca răsplată, Dragoș, l-a împrumutat și el pe Dennis cu 500 de mii, cu 480 de mii și, la proces (n.r. cu foștii impresari) dacă se pierde, pierdea banii. Numai noi pierdeam, fără să plătească Gigi. Noi puteam să spunem: ‘du-te la Gigi și fă-i proces lui Gigi, că el ți-a semnat aia’. Dar nu era frumos, că Gigi a zis ‘nu pleacă decât cu Giovanni‘.

(n.r. Dragoș Sîrbu impresar care lucrează cu firma lui Giovanni) I-a dat 480.000 lui Man. Dacă se pierde procesul, am pierdut banii. Noi ținem pierderea. Frumos gestul nostru, dar și al lui Gigi”, a mai punctat impresarul. Deși erau 11 milioane, Gigi Becali a zis că jucătorul nu pleacă dacă nu o face prin intermediul lui Giovanni.

Care este stadiul procesului dintre Dennis Man și fostul impresar

În ceea ce privește procesul aflat pe rol între jucător și fostul său reprezentant, Giovanni Becali spune că totul se va decide în martie. Înalta Curte de Casație și Justiție este așteptată cu o decizie.

„În loc să-l las pe Gigi să plătească 350.000 (n.r. litigiul dintre Man și fostul impresar). Cu penalități, cu astea s-a ajuns la 500.000. În două etape s-a pierdut, dar s-a dus la ICCJ (Înalta Curtea de Casație și Justiție) l-a întors la.. Acum se judecă în martie. E decizie finală. Cred că dacă s-a dat… există niște chestii care…

Știi cum e. La Judecătoria de la Ilfov, ce știu ei de regulamente, de licență, și așa mai departe. Aici, la Înalta Curte s-a judecat la un alt nivel. Și noi, nu am lăsat.. că jucătorul până la urmă. Dragoș l-a împrumutat pe jucător. Puteam să spune ‘du-te la vărul meu, că el ți-a semnat’. Domne, el ți-a semnat atunci, să vii cu noi. Acum, ce contează. Dar gesturile sunt reciproce…”, a mai adăugat impresarul lui Man.