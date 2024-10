Gigi Becali, tras la răspundere de fostul fotbalist de la FCSB: „M-am dus la palat”. Ce replică i-a dat patronul campioanei

De-a lungul perioadei în care a evoluat pentru FCSB, Ciprian Tătărușanu a avut parte de un moment în care i-a cerut explicații patronului Gigi Becali pentru declarațiile din presă.

Ciprian Tătărușanu, moment tensionat cu Gigi Becali în perioada în care juca la FCSB

a povestit un moment în care a fost supărat pe patronul celor de la FCSB pentru declarațiile acestuia.

Gigi Becali îl criticase după o gafă din meciul pe care FCSB l-a pierdut în fața lui Twente, în „16”-imile UEFA Europa League, scor 0-1, iar Tătărușanu a mers la palatul din Aleea Alexandru pentru a cere explicații.

„M-am supărat, e normal. Sunt o persoană care poate să înghită multe, dar și eu am părinți, care au văzut declarațiile lui, și e normal că s-au îngrijorat: «Ce s-a întâmplat, Ciprian? Te-a dat afară?». E firesc, e viitorul copilului lor. A fost prima oară când am cerut să vorbesc cu Gigi Becali.

M-am dus la palat și l-am întrebat de ce a făcut acele declarații. OK, am greșit la un gol, se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că nu mă antrenez sau că nu sunt profesionist. I-am spus: «Dacă dumneavoastră credeți că nu mai vreți să joc pentru echipă, reziliem contractul acum și mergem pe drumuri diferite». «A, nu, tată, nu, nu merge așa». «Păi, OK, nu mă mai vreți la echipă sau…».

Și mi-a zis că a spus acele lucruri la cald, că s-a enervat după meci și că anumite persoane i-au spus niște lucruri care l-au influențat, și care erau total neadevărate. În final, situația a revenit la normal”, a declarat Tătărușanu, pentru .

Ciprian Tătărușanu: „Gigi Becali m-a criticat când am jucat prost”

Ciprian Tătărușanu a declarat că în perioada când era titularul din poarta lui FCSB a fost una discretă.

„Per total, am avut o relație discretă cu Gigi Becali. Era mai puțin implicat atunci decât este acum, îl vedeam rar la echipă, și a fost și la închisoare o perioadă.

Era o altă persoană în acea perioadă, discretă. M-a criticat când am jucat prost, m-a felicitat când am jucat bine și nimic mai mult”, a mai declarat Ciprian Tătărușanu.

Ciprian Tătărușanu, de două ori campion cu echipa lui Gigi Becali

Ciprian Tătărușanu a evoluat pentru FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, în perioada 2008-2014, și a cucerit cu formația „roș-albastră” două titluri de campion.

El a părăsit clubul în 2024, ca jucător liber de contract, și a semnat cu Fiorentina, echipă la care a jucat până în anul 2017.