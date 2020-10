Gigi Becali, tratament minune anti COVID-19: „Mama mea are 90 de ani, e vindecată. Giovanni și Victor au avut coronavirus”

Gigi Becali a descoperit un tratament care face minuni împotriva Covid-19. El a declarat că mulți dintre cunoscuții lui au avut virusul și au reușit să scape de el datorită unor medicamente eficiente, menționează că printre ei s-au numărat verii Giovanni și Victor Becali, dar și mama acestuia.

După o bună perioadă de timp în care patronul de la FCSB a stat departe de presă și a evitat aparițiile publice, a fost surprins de reporteri la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a mers pentru a fi reabilitat din punct de vedere judecătoresc.

Latifundiarul din Pipera a vorbit cu jurnașiștii și le-a explicat cum vrea să lupte împotriva pandemiei și ce măsuri dorește să ia pentru vindecarea mai rapidă a celor infectați.

Finanțatorul FCSB a afirmat că vrea să aducă în farmaciile românești două medicamente care nu sunt aprobate de Ministerul Sănătății, Arbidol și Favipiravir.

„Vreau să aduc niște medicamente. Virusul ăsta este un fleac, dar oamenii nu știu. Au avut zeci de persoane pe care le-am vindecat. Știți ce medicamente iei de la farmacie? Să ne spună Ministrul Sănătății: «Dacă ai simptome, mergi să iei de la farmacie cutare medicamente». Ei de ce mor? Că stau fără niciun tratament 2-3 săptămâni.

Și atunci eu vreau să aduc medicamente din India, Favipiravirul, sau Arbidolul din Rusia, le pun în farmaciile din România fără niciun fel de adaos, ca să nu moară oamenii. Ca să știe omul: Bă, am virus, mă duc să cumpăr antidot. Noi știm doar paracetamol. Bă, nu trece cu paracetamol.

Mama mea nu are nimic, are 90 de ani, e vindecată de 2 luni de zile. Am avut toată curtea, și șofer, și oamenii din casă, și Giovanni și Victor, majoritatea comunei a avut virus. Le-am dat medicamente, Arbidol, vitamina C. Am avut ce să dau, dar oamenii nu au ce să ia. Am făcut o scrisoare de intenție astăzi pentru vaccinul din Rusia, că acolo deja se vaccinează. Am făcut eu, dacă la noi nu se face”, a spus Becali, potrivit gsp.ro.

Nu este primul demers acest fel pentru Gigi. În luna aprilie, odată cu declanșarea pandemiei de coronavirus, patronul clubului bucureștean a comandat peste 100.000 de bucăți de Arbidol din Rusia.

Totodată, zilele trecute, vărul acestuia, Giovanni Becali ne-a declarat că „mă simt mult mai bine acum. Am avut noroc și cu văru-miu Gigi, care mi-a dat niște pastile de la clinica lui și m-am pus destul de repede pe picioare”.

