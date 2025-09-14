Gigi Becali trece la măsuri radicale la FCSB: „O să mă duc la antrenament sau o să-i schimb în minutul 15”

FCSB nu își revine din picajul de formă din campionat și a mai pierdut două puncte în fața echipei ce pierduse șase dintre primele 8 partide din SuperLiga României. și a anunțat că se va duce la antrenamentele echipei.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, schimbări radicale la FCSB? Ce a spus patronul echipei că are de gând să facă după remiza cu Csikszereda

și este de părere că lentoarea din jocul lor este cauza pentru care nu reușesc să acumuleze puncte în campionat. Totodată, el crede că pregătirea lor fizică nu este destul de bună, deoarece are impresia că mulți dintre jucători fug de efort:

„Nu e normal că e problemă fizică? Dacă nu te arăți la joc ce înseamnă? Nu vrei să alergi. Tănase e jucător tehnic, îmi pare și rău că l-am scos, că poate trebuia să iasă Bîrligea. Thiam cât de cât mi-a plăcut, a fost activ.

ADVERTISEMENT

Îmi pare bine că nu are nimic Bîrligea, i-a îndoit glezna. Lasă Cupa României! Să luăm locul 7 și să jucăm barajul pentru cupele europene, ce să facem? Ne batem la campionat după aia, dacă intrăm în play-off, se joacă pe 3 puncte, nu mai e problemă. Cupa, nu e chiar așa de ușor cum spuneți voi. Cum să iei Cupa? Cu echipa asta nu ai cum să iei Cupa. Cum să câștigi 3 meciuri cu echipa asta? Nimic nu poți să faci. Cum să se schimbe? Când, cum?

M-am gândit că o să mă duc la antrenament de acum și dacă nu joacă repede opresc antrenamentul. Sau o să schimb în minutul 15-20, care nu aleargă îl schimb, ca să pomenească lumea de fotbal”, a spus Gigi Becali la

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a recunoscut că declarația sa a fost doar o glumă și că nu va pune în aplicare vizitele la antrenamente

Patronul campioanei României a recunoscut că nu a vorbit serios în declarațiile anterioare, însă rămâne profund dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi, care reușeau performanțe uluitoare în urmă cu un an:

ADVERTISEMENT

„Dacă nu îl ai pe Tănase, fără el suntem praf și pulbere, cine să mai dirijeze jocul? La cornerul ăla și Bîrligea a fost superficial, că în mod normal trebuia să dea cu capul el acolo. (n.r. – Chiar aveți de gând să mergeți la bază?) Nu, domn’e, am glumit, nu am ce face? Mă duc la antrenamente eu…”, a recunoscut patronul „roș-albaștrilor”.