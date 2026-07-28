Sport

Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB

Gigi Becali a făcut o mega-afacere chiar înaintea returului Auda - FCSB din Conference League! Prima reacție a finanțatorului clubului roș-albastru: „Cea mai mare tranzacție!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 15:39
Gigi Becali tun de 15 milioane de euro inaintea returului cu Auda Ce megaafacere a incheiat patronul FCSB
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) a dat o lovitură de proporții în afaceri chiar înaintea meciului Auda – FCSB de joi seară, manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League. Finanțatorul clubului roș-albastru a vândut un teren de 30.000 de metri pătrați din zona Pipera către un important dezvoltator imobiliar.

Gigi Becali, mega-afacere înainte de Auda – FCSB

Potrivit ziare.com, omul de afaceri a primit în baza acestei tranzacții aproape 15 milioane de euro, mai exact 14.3 milioane de euro. Terenul respectiv a fost achiziționat de către investitorul britanic Ghai Sant Ram prin intermediul celor de la CGA Home Consulting, după ceva mai mult de un an de negocieri.

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Odată cu această tranzacție, a fost eliberată și o autorizație de construcție pe terenul respectiv, pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar de amploare, informează sursa citată. Așadar, acolo urmează să fie ridicat un complex rezidențial cu un total de 650 de apartamente. La scurt timp după finalizarea afacerii, reprezentanții lui Gigi Becali au emis un comunicat de presă în numele patronului de la FCSB:

„Este o tranzacție importantă, încheiată după 16 luni de discuții și negocieri. Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”. 

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Gigi Becali a mai lucrat în trecut cu acest dezvoltator imobiliar

Este vorba despre un investitor cu mai bine de 20 de ani de experiență în dezvoltări imobiliare în Marea Britanie și România. De exemplu, în țara noastră Ghai Sant Ram a mai investit în trecut și în proiectele Ivory Residence și Horizon City. Iar Ivory Residence a fost un proiect început chiar de către Gigi Becali. Doar că el a abandonat lucrările de acolo după startul crizei financiare din 2008. Ulterior, omul de afaceri britanic a preluat proiectul și l-a dus în cele din urmă la finalizare.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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