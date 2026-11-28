ADVERTISEMENT

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a apreciat jocul combinativ al echipei, dar a transmis că și-ar fi dorit mai multe goluri, având în vedere adversarul întâlnit. În concluzie, pregătește mai multe schimbări în lot.

Gigi Becali nu este mulțumit după FCSB – Csikszereda 2-0

La finalul partidei, pe care le consideră încă nerezolvate în lotul roș-albaștrilor și a enumerat mai multe poziții pe care le vrea întărite curând. În primul rând, și-ar dori un coordonator de joc,

ADVERTISEMENT

„Nu sunt mulțumit de ce am văzut în seara asta. Sunt așa și așa… Sunt mulțumit de jocul combinativ, pasăm din prima, pac, pac, dar nu sunt mulțumit de scor! Voiam doar mai multe goluri pentru că am jucat cu o echipă care permitea asta. Nu avem un număr 10 să lumineze jocul în teren. Boutoutaou putea să fie număr 10, dar dacă pierzi mingi prea multe… driblează și pierde. Eu vreau număr 10 care să dribleze și să paseze, să lumineze jocul. Nu avem, dar o să vină”, a declarat Gigi Becali după meci, la .

Crețu, Miculescu și Arad, pe lista neagră?

În plus, Gigi Becali și-ar mai dori un fundaș dreapta, un mijlocaș dreapta, un atacant, dar și un mijlocaș central. Ultimii intrați pe lista neagră a afaceristului sunt Valentin Crețu, David Miculescu și Ofri Arad, cei care nu se ridică la nivelul așteptărilor patronului în meciul cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT

„Ne mai lipsește fundaș dreapta. Crețu, îi mulțumim, dar nu mai e cum a fost. Ne mai trebuie atacant și o extremă dreaptă, în locul lui David Miculescu… Avem nevoie de 6, 7, 9 și 10. Avem nevoie de număr 6. Dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu Muhar sau Radunovic, e praf și pulbere… Nu mai avem direcție de joc, nimic. Nu ai cu cine acolo! La Miculescu depinde de el. Dacă e Miculescu de acum un an sau doi, vreau o rezervă pentru el. Dacă e cel de acum, am nevoie de un alt titular. Dacă benzile nu fac diferența, nu poți…”, a completat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, liniștit în privința play-off-ului: „Nu-mi fac probleme”

Gigi Becali nu se teme că FCSB ar putea rata play-off-ul și susține că valoarea individuală a jucătorilor din lot este suficientă pentru a redresa situația. Patronul campioanei a anunțat că negociază zilnic pentru transferuri și că nu are un buget fix pentru perioada de mercato, fiind dispus să investească sumele necesare pentru a întări echipa.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi fac probleme de play-off. Eu zic că nu avem valoare din cauza jocului, că nu prestăm fotbal frumos. Dar, individual, sunt cineva acești jucători. Aduc în iarnă și o să întărim echipa. Nu îmi fac probleme. În fiecare zi negociez cu doi, trei jucători. Mai reiau, mai vorbesc, pentru că trebuie să avem răbdare. Trebuie să fim, cu ghilimele, mai hoți decât ei. Nu am fixat nicio sumă, nicio limită. Nu am alocat bugete niciodată. Ce am vrut să iau, am luat. Am dat și 3 milioane pe Coman, 2 jumate pe Bîrligea… Eu am plătit pe jucători. Nu avea nimeni în România banii dați cum am dat eu pe jucători. La noi, și cel mai rău an luăm 5 milioane pe Bîrligea și 3 pe Olaru, deci 8 milioane. Ne echilibrăm. Cu totul încasăm 15 milioane. Nu ai cum să intri în fair-play financiar pe negativ”, a mai declarat Gigi Becali.