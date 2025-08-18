Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv

Denis Alibec a jucat foarte puțin de la transferul la FCSB, iar Gigi Becali i-a dat un ultimatum în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Traian Terzian
18.08.2025 | 12:06
Gigi Becali ultimatum pentru Denis Alibec Bagate la cutite Mai costat 600000 de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali s-a săturat și i-a dat ultimatum lui Denis Alibec. Sursă foto: colaj Fanatik

Aflat în recuperare după ce a avut probleme medicale, Denis Alibec a fost luat la ochi de Gigi Becali. Patronul campioanei României i-a dat ultimatum să înceapă un tratament, altfel va achiziționa un alt atacant.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec a primit ultimatum de la Gigi Becali

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a vorbit despre problemele medicale ale lui Alibec și este de părere că jucătorul trebuie să sufere pentru a putea reveni pe teren.

”Alibec s-a antrenat cu echipa ieri, depinde acum dacă… Treaba e că la fotbal, când ai o vârstă și ai o mică accidentare, trebuie să suferi. Ce înseamnă să suferi? Să faci toată pregătirea cum îți spune preparatorul fizic, să tragi de tine, să mai suporți la o durere, la un mesaj cu durere, că acolo se face cu niște cuțite, nu știu.

ADVERTISEMENT

Și mie mi-a făcut că mă durea brațul. Mi-a spus Ovidiu Kurti (n.r. – kinetoterapeutul de la FCSB) că e durere mare și mă întreba dacă suport. Și i-am spus: ‘eu suport durere cât nu poți tu să pui’. Și mi-a făcut, doar că i-am zis că trebuie să țip ca să rezist. Și țipam ‘criminalule’. Și ei râdeau, erau doi.

Mă întrebau dacă să o lase mai încet și eu ziceam să-i dea mai tare. Au făcut ăștia, cei mai mari terapeuți, niște studii prin Spania… Toți când au ceva vin la Kurti. Mi-a zis că dacă suport durerea mă rezolvă, că e un mușchi inflamat, cu nervul, ei știu. Mi-au făcut câteva ședințe și mi-a trecut brațul”, a declarat Becali.

ADVERTISEMENT
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum...
Digi24.ro
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska

Becali se gândește să mai transfere un atacant

Patronul campioanei FCSB a mărturisit că transferul lui Alibec l-a costat în total aproximativ 600.000 de euro, însă dacă jucătorul nu va mai putea să evolueze la un nivel înalt, atunci se va gândi să aducă un alt atacant.

ADVERTISEMENT
Primarul Capitalei, revoltat:
Digisport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"

”Alibec nu vrea. Am înțeles că face separat cu cineva, nu știu ce kineto. A vorbit și cu familia și s-a hotărât că vrea să sufere orice. E un băiat cu bun simț, rușinos. M-a luat cu ‘nea Gigi, să fac, să dreg’, îi e jenă. Va suporta orice pentru că vrea să joace.

ADVERTISEMENT

E și orgolios, zicea ‘nu mă prindea nimeni și acum au început să mă prindă toți’. Îi face cu cuțitele. Trebuie să te gândești că am dat o grămadă de bani pe tine, trebuie să ai conștiință. El costă cu totul, la final, aproape de 600.000 de euro. Aștept de la el, că de-aia l-am luat.

O să vedem, mai avem timp să luăm un atacant. N-am pus ochii pe nimeni, vedem dacă poate el. Dacă poate el, nu are rost să luăm. El poate să joace joi, duminică. Îl băgăm duminică și vedem dacă poate sau nu poate. Dacă nu poate căutăm atacant, nu putem să stăm, n-avem cum”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali, toate detaliile despre Alibec

Marius Șumudică, analiză nemiloasă după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. „O degringoladă! Lumea...
Fanatik
Marius Șumudică, analiză nemiloasă după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. „O degringoladă! Lumea o să zică acum că lui Gâlcă i-au ieșit schimbările”
Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te...
Fanatik
Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te văd iritat dimineața” / Șumudică: „Spune tu dacă m-ai întrerupt”
Laurențiu Reghecampf, ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman. ”Nu e lux,...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf, ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman. ”Nu e lux, dar nici război”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi...
iamsport.ro
Pentru prima dată, Emil Grădinescu a vorbit deschis despre eticheta 'sclavul lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!