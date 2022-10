Gigi Becali a luat decizia în privinţa lui Nicolae Dică! Anunţul patronului FCSB după umilinţa cu Silkeborg. Exclusiv

FCSB a fost umilită şi . Cu 10 goluri încasate şi niciunul marcat în faţa danezilor, echipa lui Nicolae Dică a scris una dintre cele mai negre pagini din istoria participărilor europene ale cluburilor româneşti.

Gigi Becali, ultimatum pentru Dică după umilinţa cu Silkeborg: “Aştept 4-5 meciuri şi iau o decizie”

Gigi Becali a vorbit pentru FANATIK după umilinţa suferită de FCSB şi a transmis că nu îl va da afară pe Nicolae Dică după acest rezultat, însă creditul antrenorului se apropie de final, aşa cum FANATIK :

“Nu mă simt nicicum după meciul de ieri. Pe Dică nu îl dau afară, dar pe mine mă deranjează că nu jucăm nimic. Nu vedeţi că nu jucăm nimic? Zero. Nu e nicio diferenţă între titulari şi rezerve.

Nicolae Dică trebuie în primul rând să facă echipa să joace. Asta trebuie să facă el în primul rând. Îi mai dau câteva săptămâni. Aştept 4-5 meciuri şi o să iau o decizie. El trebuie să facă echipa să joace.

“Ajungem în grupe şi la anul ca să ne facem de râs?”

Nici nu mai ştiu. În campionat nu îmi fac probleme. Sunt sigur că ajungem în cupele europene. Dar acolo ce facem? Ajungem în grupe şi la anul ca să ne facem de râs? Mie nu îmi convine asta.

O să vedem ce e de făcut pentru că aşa nu se mai poate”, a fost mesajul tranşant al lui Gigi Becali după returul cu Silkeborg, transmis pentru FANATIK.

Nicolae Dică nu vrea să îşi dea demisia: “Nu m-am gândit să plec”

Nicolae Dică a declarat la conferinţa de presă de la finalul meciului că nu îşi va da demisia de la echipă şi că este în continuare alături de jucători, obiectivul principal fiind acela de a aduna puncte în campionat:

„Nu m-am gândit să plec. Și ca jucător am fost puternic, și ca antrenor am trecut prin momente dificile, sunt alături de jucători, am încredere în ei. Acum, obiectivul principal e campionatul, unde avem două victorii la rând și suntem pe drumul cel bun. Nu mă gândesc la demisie”, a spus Nicolae Dicăla conferinţă.

FCSB este ultima în grupa de Conference League cu cel mai slab golaveraj din competiţie: 1-13. În campionat, roş-albaştrii au două victorii consecutive, însă mai au de parcurs un drum lung ca să ajungă pe locurile de play-off, fiind pe locul 12.

